Rögle i final – efter Hellkvists ilska: ”En halvmeter offsid

Rögle fick en drömstart och gjorde mål redan efter en dryg minut. Ett mål som borde ha dömts bort för offside, enligt Växjös tränare Björn Hellkvist.

Sen vann Rögle med 3-2 – och säkrade sin tredje SM-final.

Rögle fick inte samma drömstart som senast, då de ledde med 3-0 efter omkring tio minuter. Men det var inte långt därifrån. Redan efter 7:28 ledde de nämligen med 2-0 sedan Anton Bengtsson och Fredrik Olofsson överlistat Ludvig Persson i Växjös kasse.

1-0 kom från Anton Bengtsson i powerplay efter en rörig situation framför Persson.

– Leon (Bristedt) skjuter på mitt benskydd och in. Den tar sig in på något konstigt sätt, säger Bengtsson.

Men enligt Växjös tränare Björn Hellkvist borde målet aldrig ha godkänts.

– Det svider att det första inte ska vara mål. Det är en halvmeter offside, säger han i TV4.

– Det är vad det är. Men det är skarpt läge nu och en halvmeter är ganska mycket. Men men. Alla kan göra misstag.

Almen Bibic höll med Hellkvist.

– Det här är en offside man skulle blåst för. Jag förstår hans frustration.

Växjö reducerade

Kort efter 2-0-målet fick Rögle dessutom ett powerplay, men istället för ett 3-0-mål kom en reducering från Eemeli Suomi i boxplay. Suomi tog sig fram på egen hand och avlossade ett skott strax nedanför blålinjen.

– Den ska (Arvid) Holm ha, sade Bibic.

I slutperioden var marginalerna åter på Rögles sida. Fredrik Olofsson högg på sin egen retur och vallade in pucken via Ludvig Persson – och pucken tog sig över mållinjen med någon enstaka millimeter. Spelet fortsatte faktiskt, men situationsrummet stoppade spelet och bad domarna kolla på situationen. Då stod det klart: Pucken var knappt men klart inne.

– Jag var ganska säker på att den var inne, säger Olofsson i TV4.

Växjö fick kvitteringsmål bortdömt

Det blev målet som tog Rögle till final – men inte utan dramatik. Med en dryg minut kvar kom det som alla trodde var kvitteringsmålet genom Lucas Elvenes, men efter videogranskning bedömdes Eemeli Suomi ha stört Arvid Holm och målet dömdes bort.

Istället kunde Rögle hålla undan och gå till sin tredje final sedan 2021. Tidigare har de förlorat mot just Växjö – och årets finalmotståndare Skellefteå. Nu får de en möjlighet att ta revansch för finalförlusten 2024.

– Det är helt otroligt. De är starka, men vi är mer redo än vi någonsin varit, säger Fredrik Olofsson.