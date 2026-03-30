Efter filmningen (?): ”Kör omkull mig”

Först sköt Lucas Forsell in sig målprotokollet. Sedan fick Färjestad-forwarden stå i TV och förklara varför han blivit utvisad för en filmning.

– Han är mitt i min åkväg, säger 22-åringen i TV4:s sändning av kvartsfinal fyra mot Rögle.

Cam Abbott var inte nöjd efter att Lucas Forsell blivit utvisad för filmning. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var 35 minuter in i match fyra mellan Färjestad och Rögle som både Paul Ladue och Lucas Forsell blev utvisade – samtidigt.

De båda spelarna hade jagat en puck nere bakom det ena målet, varpå Forsell tappat balansen. Flera domar-armar höjdes direkt och trots protester från Färjestad-håll fick 22-årige forwarden åka och sätta sig i båset. Detta för förstärkning.

– Ladue kliver in, och där lägger han sig ner Forsell, säger TV4:s Sanny Lindström i sändningen.

– Det är en interference (på Ladue), men sen förstärker han situationen, så jag tycker det är helt rätt att han tar båda, fortsätter han.

Kommentatorn Åke Unger fortsatte även förklara:

– Domarna har blivit ganska konsekventa i det här. Är det minsta förstärkning, då tar man både för utvisningen (och förstärkningen).

Svaret från Forsell: ”Han kör omkull mig”

Lucas Forsell, som tidigare nätat i matchen, fick sedan ge sin syn på situationen, och försvara sig själv.

– Jag vet inte, har du sett den…? Han är mitt i min åkväg och kör omkull mig, säger han när TV4 inte får upp bilderna.

– Det är inget vi lägger fokus på, inte jag heller, tillägger han sedan.

Inget mål följde utvisningarna, och 1–1 stod sig in i första perioden.

– Jag kommer från byte och vill bara hitta slottet, och så skjuter jag direkt. Det var skönt, säger även Forsell om sitt mål.

– Ibland behöver man ha lite flyt och tajming i det där. Jag får åka jäkligt länge.