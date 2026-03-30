Räddade hela säsongen: ”Som en gigantisk vägg”

Färjestad hade Rögle mot repen med 3–0 i matcher. Då stod Arvid Holm för en jätteinsats och gav hopp till ett nytt Tangnes-mirakel.

– Det var lite svettigt i andra när det var mycket PK, men det var kul. Skönt att komma in i det, säger målvakten i TV4 efter 2–1-segern i match fyra.

Dan Tangnes och Arvid Holm jagar nu mirakulös vändning för Rögle. Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

I match två av kvartsfinalen mot Färjestad klev Rögle upp till 5–0 redan efter 18 minuter. Men sedan dess har målen uteblivit.

Idag, efter jättetappet till 5–6, samt 0–2 i match tre, spräckte man den där långvariga nollan och lyckades förlänga säsongen. Måstematchen i Karlstad slutade 2–1 efter Paul Ladues 1–1-svar och Linus Sandins inbråkade 2–1 med cirka åtta minuter kvar.

Den stora hjälten var dock Arvid Holm med 23 av 24 möjlig räddningar.

– Holm är en matchvinnare såklart. Vilken räddning, säger TV4:s Sanny Lindström efter att burväktaren stoppat en puck med bara sekunder att spela.

– Han står som en gigantisk vägg när Färjestad pressar för 2–2, fortsätter kommentatorn Åke Unger.

Tangnes-mirakel? ”Övertygad att han berättat det”

I och med detta har Rögle 1–3 i matcher och hopp om ett mirakel. Där har man dessutom erfarenheten med sig för att kunna vända från 0–3 för första gången på svensk mark. Detta då Dan Tangnes gjort det i Schweiz – i en final.

– Jag är helt övertygad om att Dan har berättat det där för gruppen för att motivera dem. ”Det är fullt möjligt, jag gjorde det, och vi ska göra det igen”. Det vore något helt osannolikt att vända det, men han har gjort det tidigare, säger TV4:s Almen Bibic.

Hjälten Arvid Holm berättade sedan i sändningen om känslan att stå mot repen.

– Det gäller att hitta charmen i det. Man får vända det till något positivt. Varje match, varje sekvens, varje räddning, för min del, gäller sjukt mycket för oss. Det är ganska kul att släppa loss i det upplever jag i alla fall. Det känns som att hela laget gjorde det idag, och kämpade för varandra. Idag fick vi någon studs med oss också, det var skönt.

