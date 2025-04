Dubbla matchhjälten efter rysaren: ”Tillfälligheter som avgör”

Det blev en riktig rysarmatch under gårdagens semifinal som gick ända in i den sjätte perioden.

Till slut kunde Luleå vinna mot Frölunda i Scandinavium och utjämna serien till 2-2.

— Det är jätteskönt, men det är först till fyra som gäller, säger matchhjälten Linus Omark till Hockeysverige.se efter matchen.

Linus Omark jublar efter att han satte avgörande målet i den sjätte perioden: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda ledde sin semifinalserie mot Luleå med 2-1 inför kvällens match och hade chansen att ta ett rejält grepp. Det blev en riktig rysare lagen emellan som sträckte sig långt in på fredagskvällen.



Frölunda kom ut starkt i ett kokande Scandinavium i den första perioden och kunde även ta ledningen genom ett mål från Mikael Ruohomaa. Hemmalaget fick sedan med sig ett powerplay genom sitt aggressiva spel som stressade Luleå. I den spelformen kunde Frölunda däremot inte skapa något där Luleå hade de vassaste chanserna. Det framgångsrika boxplay-spelet gav bortalaget energi där Isac Hedqvist till slut kunde kvittera matchen.



— Jag gillar inte alls första perioden, det är en överambition av oss. Det ser ut som att vi spelar med en vilja att redan avgöra matchen och tar väldigt stora risker och öppnar upp för Luleås kontringar. Så första perioden är jag inte nöjd med, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg på presskonferensen efter matchen.

Sen kvittering i omdiskuterad situation

Andra perioden gav inga mål men hade en del vassa chanser åt båda hållen. Frölunda och Luleå gick in i den tredje perioden i ett likaläge. Efter drygt halva perioden hade båda lagen haft några stora chanser. Det låg ett mål i luften och känslan var att det kunde bli matchavgörande.



Till sist var det Frölundas Isac Heens som kunde sätta dit pucken med drygt nio minuter kvar. Luleå gav sig däremot inte och Linus Omark kunde kvittera sent i den tredje perioden. Målet videogranskades länge för att bedöma ifall Luleås Pontus Andreasson störde Frölundamålvakten Lars Johansson, men det godkändes till sist.



— Tredje perioden tycker jag Frölunda är de som driver spelet. Skönt med en kvittering i slutet vilken jag tycker vi var förtjänta av om man ser till 60 minuter, säger Luleås assisterande tränare Henrik Stridh.



Frölunda höll inte med domarnas beslut om att godkänna det sena kvitteringsmålet och behövde nu ladda om. Matchen skulle gå till förlängning och avgöras i sudden death, där det kunde gå åt vilket håll som helst.

”I min bok är det en tvåa”

Frölunda inledde förlängningen starkt och hade ett rejält övertag i den första tio minuterna av den fjärde perioden. Det blev däremot inget mål och Luleå tog till slut en time-out för att försöka ändra matchbilden. Detta visade sig vara framgångsrikt då bortalaget kunde komma tillbaka och trycka på för att försöka avgöra matchen.



De sista minuterna av perioden var jämnare med chanser åt båda hållen. En situation som sedan ledde till stora protester från Frölundahållet var när Brian O’Neill åkte på Johansson i målgården, vilket dock inte resulterade i en utvisning.



— I min bok är det en tvåa. Målvaktsinterference, han har inte en tillstymmelse till att stanna eller undvika den kollisionen. Så att den är ganska klar i min bok, säger TV4:s expert Joel Lunqvist i sändningen.



Det kom inget avgörande mål i den fjärde perioden och det började se ut att bli en lång kväll i Scandinavium. Samma sak gällde för den femte perioden som hade lite mer böljande spel men inget avgörande.

Brian O’Neill åkte på Lars Johansson i målgården och ramlade sedan över målvakten. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Tvåmålsskytt och matchhjälte

Rysaren fortsatte med sjätte perioden. Nu började matchen även närma sig rekordet för längsta SHL-slutspelsmatchen genom tiderna. Där var det semifinal ett mellan Färjestad och Leksand den 23:e mars 1997, som inte avgjordes förrän sent in i den sjätte perioden, efter 119 minuter och 16 sekunder.



Så länge tog det däremot inte mellan Luleå och Frölunda. Istället kunde Linus Omark bli matchhjälte genom att sätta sitt andra mål för kvällen och avgöra semifinalen efter en minut och 27 sekunder in i den sjätte perioden. Rysarmatchen var avgjord och Luleå kunde utjämna semifinalserien till 2-2.



— Det är såklart skönt att få 2-2 i matcher istället för 3-1, så det är jätteskönt, men det är föst till fyra som gäller. Skönt för självförtroendet också att få hänga två, just när jag var skadad innan en längre tid. Men det är lagets vinster som räknar. Vi gör en bra match över 60 minuter och sen i sudden är det ju tillfälligheter som avgör, säger en ödmjuk Omark till Hockeysverige.se efter matchen.



Omark som missade hela kvartsfinalserien gjorde sin comeback till första semifinalen mot Frölunda. Forwarden har nu gjort tre mål på sina fyra matcher och kommit tillbaka bra.

”Solen går upp imorgon med”

Frölunda var missnöjd över en tuff förlust i den sjätte perioden men fokuserar nu på att släppa matchen och gå vidare till nästa. Något som Frölundabacken Christian Folin bekräftar.



— Det var en lång match och bra stämning på läktaren. Sen går solen upp imorgon med tänker jag, så det är väl ingen fara. Det är först till fyra vinster och vi vann en där uppe, de vann en här så det är bara att gå vidare. Jag gillar hur vi ser ut i många delar av matchen, vi har chanser att avgöra sen är det såhär det ser ut men det är ny chans på söndag klockan två, säger Folin.



Kroppen känns bra ändå inför nästa match?

— Ja, för fan jag känner mig så jävla fräsch, riktig go. Vi känner oss otroligt starka, vi vet också hur bra grundtränade vi är och hur mycket tid vi har lagt ner under somrarna för att kunna spela sådana här matcher och återhämta sig snabbt. Solen går upp imorgon, det lär ju vara bra väder i Göteborg tänker jag imorgon.



Något mentalt övertag kommer Luleå inte få med sig till de kommande matcherna. Det bekräftar både Rönnberg och Folin. Rönnberg påpekade att slutspelsserien är lika med en lång match, där man helt enkelt släpper det som hänt tidigare och fokuserar på det som kommer näst.



Efter två matcher i Göteborg vänder serien nu tillbaka till Luleå. Det kommer bli en intressant fortsättning på semifinalen lagen emellan där inget lag kunnat koppla ett grepp om serien än så länge.