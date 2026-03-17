Djurgården vann match ett mot Malmö. Det efter ett kontroversiellt mål – som kom efter en utvisning från Lauri Pajuniemi.

— Jag tog en dum utvisning och det är svagt av mig. Det är 60 meter från deras nät och jag gav dem en chans att spela powerplay, säger stjärnan efter matchen.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Malmö var rejält irriterade efter 3-2-förlusten på Hovet. I den fjärde perioden avgjorde Anton Frondell i numerärt överläge. Hela Malmö-laget hade redan lämnat isen och var på väg till omklädningsrummet. Då signalerade situationsrummet för en videogranskning.

Alla fick återvända till sina bås.

Men till slut valde domarna att låta 3-2-målet stå. Matchen var därmed över och Malmö får vända hem till Skåne med två måstematcher framför sig.

— Självklart är det inte vad vi kom hit för. Vi ska inte jaga något utan vi ska vinna två matcher hemma och det tror jag att vi kan göra, säger Lauri Pajuniemi efter matchen.

Vad säger du om målet?

— Det skulle inte bli mål, men nu kan vi inte göra något. Jag förstår inte regeln varför killen kan stå i vårt målområde, men det är vad det är. Jag tog en dum utvisning och det är svagt av mig. Det är 60 meter från deras nät och jag gav dem en chans att spela powerplay.

Någon förklaring från domarna fick Malmö inte heller.

— Nej. Nu kan vi inte göra något mer, det är som det är.

Ryktades vara skadad

Lauri Pajuniemi klev av mot Leksand förra torsdagen. Efter att inte ha kommit till spel under lördagen skrev Expressen också att det lutade åt att han inte skulle komma till spel i den första åttondelsfinalen.

Men till spel kom han. Det blev också en assist från hans klubba och närmare 17 minuter i istid.

Hur är det med den fysiska statusen?

— Allt är bra.

Nu väntar två matcher på hemmaplan – där det behöver bli seger i båda om säsongen ska fortsätta.

— Vi måste vara fokuserade på det vi gör och skarpa när vi får chansen att göra mål.