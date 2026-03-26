Galen vändning av Färjestad: ”En riktig pungspark”

Rögle ledde med 5-0 mot Färjestad efter 18 minuter

Sedan stod Färjestad för en galen upphämtning och vinner med 6-5 efter ett hattrick av David Tomásek. Det är första gången i slutspelets historia som ett lag vinner efter att ha legat under med 5-0.

David Tomásek blev hjälte när Färjestad vände och vann mot Rögle i en helt galen match. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Rögle fick en tung start på kvartsfinalserien mot Färjestad i tisdags. Bortalaget FBK vann match ett med 2-1 i Ängelholm och Rögle fick samtidigt tre spelare skadade. När lagen i kväll möttes igen i Ängelholm blev det däremot en helt annan historia inledningsvis.

Dennis Everberg spräckte nollan i matchen redan efter tre minuter för att ge hemmalaget ledningen. Mot slutet av perioden rann det sedan iväg något enormt för Rögle. Calle Själin sköt 2-0 för skåningarna efter nästan 13 minuters spel. Själin blev sedan huvudrollsinnehavare när Rögle körde över Färjestad. Själin spelade läckert fram till Isac Solbergs 3-0-mål. Därefter klev Dennis Everberg fram och sköt sitt andra mål i matchen för 4-0. Efter 4-0-målet delade Marian Studenic ut en crosschecking på en firande Mark Friedman vilket ledde till att Rögle fick spela powerplay. I PP-spelet sköt Calle Själin sedan sitt andra mål och han stod för 2+1 när Rögle gick upp till 5-0 redan efter 18 minuter.

− Vad är det som händer i Ängelholm?, utbrister TV4:s kommentator Lena Sundqvist.

Färjestad bytte målvakt: ”Tappar fokus”

Färjestad hade däremot uppträtt riktigt svagt under den första perioden och släppte alltså in fem mål på kort tid. Efter 4-0-målet blev också målvakten Melker Thelin utbytt och i stället fick Emil Larmi hoppa in mellan stolparna.

− Det är alldeles för svagt försvarsspel av Färjestad. De är inte med riktigt utan tappar fokus, säger TV4-experten Joel Lundqvist.

Innan periodpausen fick Färjestad däremot viss kontakt när Viktor Lodin satte 5-1.

− Det är en riktigt dålig period av oss. Vi släpper till det alldeles för enkelt och de sköljer över oss. Det är mycket tid kvar, men vi behöver komma ut mycket starkare. Vi gör det lite svårt, vi måste komma ut mer rejält, spela lättare och vara tyngre i anfallszon, säger FBK-backen Filip Roos till TV4 i pausen och fortsätter:

− Vi missar en hel del smågrejer som gör att det öppnar upp sig för dem. Det gäller att vi kommer samman nu i omklädningsrummet, vi vet att vi kan väldigt mycket bättre. Några väl valda ord där inne, sedan ska vi komma ut och göra en helt annan period.

Galen vändning av Färjestad − hattrick av Tomásek

I den andra perioden svarade sedan Färjestad ytterligare och närmade sig Rögle. David Tomásek reducerade först till 5-2 och när Färjestad sedan tilldömdes en straff, sedan en Röglespelare lagt sin hand på pucken i egen målgård, gjorde Tomásek mål igen. 5-0 hade alltså blivit 5-3 för att skapa viss spänning i matchen. I den tredje perioden fortsatte Färjestad sedan sin upphämtning. Emil Alba reducerade till 5-4 för att göra det rejält dramatiskt. Målet kom att videogranskas för spark men godkändes då det bedömdes att Alba styrde in pucken med skridskon, snarare än att sparka in den.

Marian Studenic fullbordade sedan jakten när han satte 5-5 i mitten av tredje perioden. Därmed väntade förlängning i Catena Arena, något som ingen i arenan trodde när hemmalaget gått upp till 5-0 efter 18 minuters spel.

I övertiden fick Rögle först spela i powerplay men utan att göra mål. I stället fick Färjestad spela powerplay och där klev David Tomásek fram igen. Han sköt sitt tredje mål i matchen och fullbordade ett hattrick för att vinna med 6-5, efter att ha legat under med 5-0.

− Det är chockartat, en helt otrolig vändning. Jag är otroligt imponerad av den vändning som Färjestad gör, säger Joel Lundqvist.

Rögle släppte alltså in sex raka mål för att tappa en självklar seger till förlust.

– Det är klart att det är en riktig pungspark. Det är inte ofta man får leda med 5–0 i någon match under säsongen. Vi klarar inte av att hålla oss kyliga i slutspelshettan, säger huvudtränaren Dan Tangnes.

Enligt TV4 är detta första gången i SM-slutspelets historia som ett lag vänder ett 5-0-underläge för att sedan även vinna matchen.

– Ibland behöver man tur, jag har inte haft det tidigare under säsongen. Vilken comeback, i slutspelet dessutom! säger matchhjälten Tomásek till TV4.

Rögle − Färjestad 5−6 OT (5-1,0-2,0-2,0-1)

Rögle: Dennis Everberg 2, Calle Själin 2, Isac Solberg.

Färjestad: David Tomásek 3, Viktor Lodin, Emil Alba, Marian Studenic.

Färjestad leder serien med 2-0 i matcher.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects