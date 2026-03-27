Oskar Lindblom stängs av i en match för sin slewfoot på Brian Cooper. Forwarden missar därmed tredje mötet i kvartsfinalserien mot Växjö.

Oskar Lindblom stängs av. Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Med endast 40 sekunder kvar av den andra kvartsfinalen mellan Växjö och Brynäs drar bortalagets Oskar Lindblom på sig en utvisning för Slewfoot. Forwarden fick där och då matchstraff och därefter trillade en anmälan in hos disciplinnämnden.

Nu har domen kommit. Oskar Lindblom fälls och stängs därmed av i den kommande matchen.

Disciplinnämnden ger följande motivering:

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Oskar Lindblom gjort sig skyldig till Slewfooting. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara en match. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

Stor skaderisk

Oskar Lindbloms svar: ”Finns inget uppsåt alls”

Lindblom själv menar att han inte någon avsikt med händelsen.

Han stänger min åkväg, jag drar i hans överkropp för att inte ramla men varken sparkar eller stöter med mina ben så att han tappar balansen. Allt börjar med att han åker in framför mig och sätter upp armbågen i ansiktet. Det finns inget uppsåt alls från min sida att göra något, uppger 29-åringen i anmälan.

Forwarden missar morgondagens omgång, vilket är den tredje kvartsfinalen, när matchserien vänder till Gävle.

Source: Oskar Lindblom @ Elite Prospects