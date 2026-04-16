Björn Hellkvist var känslosam över Växjös förlust i semifinal. Foto: Bildbyrån

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Växjö Lakers har spelat färdigt för SHL-säsongen 2025/26.

Rögle blev för svåra och smålänningarna åker ut i semifinal med 4-1 i matcher. Dödsstöten kom under torsdagskvällen där Rögle vinner med 3-2 för att säkra finalplatsen. Växjö å sin sida tvingas nu till semester.

Efteråt var tränaren Björn Hellkvist känslosam och hade nära till tårar i intervjun med TV4.

– Det är en bottenlös sorg. Jag har aldrig tränat ett så bra lag och en så bra grupp tidigare. Det har varit ett privilegium. Därför blir det nästan chockartat, säger Hellkvist till TV4.

Björn Hellkvist hyllar Växjö: "Gör mig till en bättre coach"

Han möter sedan övrig media och har svårt att sätta ord på känslorna över förlusten.

− Jag vet inte… Jag kan bara prata för mig själv… Men jag vet ju hur besvikna grabbarna är också. Besvikelse är nog ett alldeles för lätt ord. Det räcker inte till.

Du säger att det här är den bästa gruppen som du har haft, vad är det som gör den här gruppen speciell?

− Alla har haft en professionell inställning till allting och bra övertygelse kring vad som behöver göras. Som alla lag ibland så räcker man inte alltid till. Sett över en hel säsong tar vi oss till ”final four” och vi är trea i grundserien. Det är ett bra resultat, men… Det är ingen av oss som hänger upp den här säsongen för det. Det här visar ju att vi behöver lära oss och komma tillbaka ännu starkare.

Vad är det som du tycker har saknats här i semifinalen?

− Det måste jag titta på i efterhand också och fundera på… Det är ju inte ett jobb som jag gör tio minuter efter att vi har åkt ut ur en matchserie.

Björn Hellkvist kom till Växjö Lakers inför årets säsong och kan se tillbaka på ett starkt första år i klubben. Han försöker nu sammanfatta sin första säsong som Växjötränare.

− Det har ju varit både lärorikt, intressant och inspirerande. Jag tycker att det har varit förbannat jävla goa killar i gruppen och i laget. De gör mig till en bättre coach, avslutar Björn Hellkvist.

