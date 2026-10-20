Efter storsatsningen i början av 90-talet återgick Boro Vetlanda HC till harvandet i Hockeytvåan, men nu, med en viss 18-åring i spetsen, har den småländska klubben seglat upp i toppen av Hockeyettan södra. Talanger har dock alltid producerats, och ofta hemkära sådana.

Johan Franzén, Linus Karlsson och Wiggo Sörensson har samtliga valt att stanna längre än normen i sin moderklubb, men varför?

I veckans avsnitt av Framtidens stjärnor gästar ovan nämnda Stanley Cup-vinnare med 15 säsonger i NHL för att svara på just den frågan – och ge sin bild av 18-årige Wiggo Sörenssons resa som nu gjort honom aktuell inför vinterns JVM.

– Det är svårt att inte göra den kopplingen. Jag är inte hundra procent säker på honom, men jag tror att vi båda är självsäkra på isen, men inte tar den största platsen vid sidan om. Det är ett fokus, och den personen kopplar man på när man kommer till ishallen. Allt runtomkring kan vara lite jobbigare när man är ung, och då är Landsbro och Vetlanda en fantastisk plats. Jag flyttade till Jönköping i andra ring på gymnasiet, och jag blev ju utbränd på två månader, berättar Franzén.

"Jag ville inte ens göra mål"

Johan Franzén var själv 19 år när han till slut lämnade Landsbro. Första steget blev Tranås, och sedan påbörjades resan med Linköping som gjorde ikonen till en VM- och NHL-spelare. Det krävdes dock först ett "aha-ögonblick".

– Det var inte förrän jag började jobba lite på fabrik som jag kände; "det blir ett ganska inrutat liv det här för mig". När jag hade jobbat något år då kände jag; "jag får ge mig ut nu och ta chansen".

– Jag var fortfarande skygg när jag spelade i SHL. Jag ville inte ens göra mål, "fyfan då får jag göra en intervju". Jag blev en defensivspecialist istället, och kunde livnära mig på det.

Sörenssons resa har ännu inte nått dit, men i somras tingades han av Carolina Hurricanes, och kanske kan den kulturen i Nordamerika öppna samma dörrar som den gjorde för Johan Franzén.

– I USA är alla så sjukt positiva. Först efter en förlust vågade man knappt gå ut, den där svenska mentaliteten. En högkänslig person som jag, som minns varenda ord som sagts till mig... det släppte något kopiöst där borta, all ångest. Det är lätt att växa med hur positiva de är.

– Innan jag kom dit var det ingen i mitt liv som sagt att jag hade ett bra skott. När jag kom dit började alla prata om det. Jag tänkte; "Va, har jag?", och så började jag skjuta och göra mål. Så var det för mig, men han är nog inte lika folkskygg, han är rätt skön, berättar den nu 46-årige legendaren.

Hur länge stannar Wiggo Sörensson i Boro?

Innan Nordamerika ens kommer på tal kan dock Wiggo Sörensson stå för ett viktig val. Förra veckan lånades löftet in av Växjö Lakers, och kastades in i en förstakedja i CHL, och det där infasandet började redan förra säsongen, genom JSM-slutspelet med Växjö U18. Precis som under U18-VM med Småkronorna åkte forwardslöftet därifrån med ett guld.

Frågan som ställs om och om igen är; när kommer flytten?

– Jag tror mer det handlar om, för unga spelare överhuvudtaget, när du flyttar till en annan klubb och det går lite tungt. Då åker du hem till din egen etta och ska koka dina egna makaroner. Då är det inte lika kul längre. Den omställningen är också viktig. Man kan vara hur bra som helst på hockey, men trivs man inte socialt så kommer det inte att fungera ändå. Det borde man ta mer hänsyn till när man tänker på unga spelare. Man ser bara hur fantastiskt skickliga de är, säger Hockeysverige.se's Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg.

Johan Franzén är barndomsvän med pappa Jon Sörensson. De växte upp tillsammans och spelade hockey i Vetlanda med varandra. Stanley Cup-mästaren har däremot inte varit speciellt involverad i Wiggos resa.

– Varje gång jag ser honom säger jag; "du måste komma hit så får vi snacka hockey och ta en bastu", men jag är så fruktansvärt dålig på att hålla telefonkontakt med folk. Det ska bli av nu, vi måste sätta oss och snacka lite. Så jag har inget med hans framgång att göra, det är väl om Jon berättar om mig.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Mikael Mjörnberg och Johan Franzén.

00:00 Programstart

04:17 - Mikael Mjörnbergs tankar om Sörensson inför säsongen

07:56 - Johan Franzén om det speciella med Boro/Vetlanda

13:40 - Franzén om likheterna mellan hans och Wiggos resa

23:33 - Spela mot män istället för U20-serie

25:38 - Chanserna för Wiggo Sörensson att komma med i JVM

34:21 - Wiggo Sörensson utmanar det svenska systemet

38:29 - Draft och framtid

47:21 - Veckans junior