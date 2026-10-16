Slår hål på myten kring select: "Där har många gått bet"

Michael Björkung i "Framtidens stjärnor."

Foto: Hockeysverige.

I svensk hockey pratar vi ofta om att TV-pucken är en nyckel för karriären. Att det byggs upp en stress att komma med i turneringen för att komma in på ett hockeygymnasium. Det är dock en något förlegad sanning.

De allra flesta som spelar turneringen har redan gjort klart med ett HG-avtal för längesen.

Samtidigt har selekteringen krupit ner i åldrarna. Select-hockeyn har växt till en stor pengamaskin som målas ut till en nyckel för karriären. Att en turnering i U12 gör att en spelare har vägen krattad till proffshockeyn. Riktigt så var det inte från början när Magnus Ramström och Michael Björkung började med select-hockeyn i Sverige för 20 år sedan.

– Jag vet inte exakt år det blev så. Vi hade 93-kullen som första kull och när det kom upp och blev 96-, 97-kullarna någonstans. Då hade vi rena select-lag och inte de här SHD-lagen. Allt bara växte och växte och visst, vi måste ju växa om jag ska kunna jobba med det här och utföra mitt uppdrag som jag har sagt ja till. Det tog inte lång tid innan jag började känna att det här blev en maskin och att det inte var därför jag startade det från början, berättar Björkung i "Framtidens stjärnor."

Myten kring select-hockeyn

Inte minst har det nya landskapet av sociala medier och statistik överallt påverkat. Nu förs det utförlig statistik från turneringarna ner i åldrarna. Det har lett till en stor hets kring select-hockeyn där det ursprungliga syftet med konceptet har försvunnit.

– Jag tror att det börjar där någonstans, att om man är med i det här, då får man med det i sitt cv på Eliteprospects att man har spelat i Sweden Select. "Nu börjar det öppnas dörrar för andra saker", där har nog många gått bet. Det går inte att se någon likhet med att vara med i Sweden Select och bli något sorts proffs i sin hockeykarriär för att man är med där. Jag har sett det som "kul att jag fick låna er son."

Allt det har också lett till att det i dag pratas om select som ett måste. Att om ett barn inte är med i turneringarna där, då försämras deras chanser att komma in på HG eller deras möjligheter att få spela TV-pucken.

– Ja, alltså, det låter ju inte bra när du säger det så. Så ska det inte vara och det var därför jag kände att hela det här maskineriet gjorde att jag hoppade av. Jag gör ett koncept själv i mitt företag i dag men på ett helt annat sätt. Det är inte bra men samtidigt, så länge jag är vårdnadshavare över mitt barn bestämmer jag över mitt barn, så länge barnet vill själv. Vill han spela hockey och inte ligga på beachen på Mallorca, då spelar vi hockey. Sen får folk välja vad de vill och det har jag aldrig ifrågasatt heller hos någon.

"Tro inte att de ska vara NHL-klara"

I dag har select-hockeyn som sagt växt ut till att bli en mycket större apparat i Sverige. Fortfarande ger det barnen en enorm möjlighet att få tävla mot de bästa i sin ålder och skapa minnen för livet.

Samtidigt är det lätt att glömma bort vilken ålder det handlar om – och att anledningen att åka på turneringarna är att ishockey är världens roligaste sport.

– Jag hoppas att föräldrarna som gör det här gör det som en rolig grej, som en upplevelse och en social bit. Blir det inget mer efter det så var nöjd med det som har varit, men tro inte att de ska vara NHL-klara för att de åker på en U13-turnering med Select, eller med någon annan, till Finland på en turnering.

Tror du att folk tänker så?

– Jag tror att det finns några. De kanske inte tänker att de ska till NHL, eller det finns säkert det också, men jag tror att många tror att det här är vägen att gå. Det handlar om utbildning, vad har du för förväntningar när du ska åka på de här grejerna?