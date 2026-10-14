I Nordamerika har select-hockeyn länge varit en del av vardagen. Spelarna går på camper under sommaren och testas mot nya motstånd för att utmanas och ta nya kliv. Men i Sverige har konceptet blivit infekterat, främst kopplat till pengarna.

– Från början var det bara "fan vad kul, vi ska åka på en turnering". Då såg jag väl inte att det skulle bli en pengamaskin, men det blev ju det, absolut, berättar Michael Björkung i det senaste avsnittet av Framtiden stjärnor.

Björkung var den som, för 20 år sedan, tog select-hockeyn till Sverige. Nu är det något han inte vill vara en del av där föräldrar känner att de "måste" betala stora summor för att deras son ska få rätt utveckling, och det så tidigt som U12.

– Jag har en fördom att det inte alltid är de bästa spelarna som kommer med. Utan när det blir en pengamaskin så kommer det i slutändan också handla om vilka som betalar mest, och det blir en status i det, en status att vara med där det kanske är pengar snarare än kompetens som styr. Det tycker jag är en farlig utveckling när det blir så i ung ålder, säger hockeysverige.se's Martin Jansson i avsnittet.

Björkung håller delvis med.

– Det är en klassfråga i sig, men då pratar vi mycket bredare perspektiv. De som inte kan åka på hockeyresan, de kan heller inte åka till "Mallis" och ligga på beachen, för då finns det inte pengar till det heller. Har vi råd, då handlar det om ett val. Vad vill vi göra? Vill vi spela hockey på semestern eller inte? Där är jag, säger han.

"De blev hotade att inte få spela om de åkte med"

Att select skulle bli en klassfråga, ännu mer än hockey redan är, var något Björkung delvis reflekterade över när ha drog igång projektet.

– Både ja och nej. Förbundet ville att jag skulle köpa en extra försäkring, "det här ska läggas på för att ni ska få göra det här, det finns en sanktionsavgift, och den ska du betala". Men vem får betala den tror du? Tror du att jag kommer att lägga 40-50 tusen ur egen ficka för att jag ska åka med ett lag till Kanada? Det kommer jag att sprida ut på föräldrarna, så det blir dem som blir straffade i slutändan ändå. Det är det ni inte vill, att föräldrarna ska betala ännu mer, så ni pratar emot er själva, sa jag.

– Om jag minns rätt så sket de till slut i att ta betalt. Det viktigaste var försäkringen, att killarna var försäkrade om det hände något på isen.

Striderna mot förbundet var många och långa vid den tiden, och Björkung vittnar även om hot om sanktioner kopplat till select.

– Förbundet kan inte komma och säga att det kostar för mycket. För vem? Menar du att du har koll på min ekonomi? Vad jag ska lägga mina pengar på som förälder? Det har de inte. Jag förstår att det kostar, och det har jag respekt för, men folk måste också få göra sina egna val och inte styras utifrån att de får hot från förbundet, eller hot från sin förening; "Gör du det här, då kan du bli bestraffad". Det var så på min tid, att de kunde bli det, och att de blev hotade att inte få spela som de gjort innan om de åkte med mig på en resa. Det är bara patetiskt i mina ögon.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld och Michael Björkung.

00:00 - Programstart

03:09 - Michael Björkung om första select-laget

12:54 - Därför blev det select hockey

30:13 - Föräldratränare inom Select-hockeyn

34:46 - Snabba puckar – This or that

38:10 - Selects påverkan på svensk ishockey

45:54 - Pengamaskinen i ”nya” Select

54:40 - Hur långt ner i åldrarna är rimligt att gå?

57:41 - Select hockeyns framtid i Sverige

01:05:09 - Veckans junior

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