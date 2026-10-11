All In Hockey

All in Hockey: Hur högt ska Ovetjkin rankas i hockeyhistorien?

Publicerad 11 oktober 2026 12:31
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Alex Ovetjkin har meddelat att den här säsongen blir hans sista. Men hur högt kommer han rankas i hockeyhistorien? Och kommer hans nära band till Vladimir Putin påverka hans eftermäle?

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Han slog Wayne Gretzky's omöjliga målrekord. Alexander Ovechkin blev den första spelaren att nå den galna milstolpen 900 mål i NHL.

Men nu närmar sig karriären sitt slut. Ryssen har meddelat att den här säsongen blir hans sista i Washington Capitals. Och då är frågan: Hur högt kommer "The great 8" rankas i hockeyhistorien?

I det senaste avsnittet av All In Hockey diskuterar Mike Helber och Måns Karlsson ryssens karriär och eftermäle.

  • Är han tidernas största europé?
  • Kommer "Ovies" vänskap med Vladimir Putin påverka hur vi ser på honom efter karriären?
  • Borde "Rocket" Richard Trophy, priset som går till NHL:s bästa målskytt, döpas om till "Alex Ovechkin Trophy"?

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.

Lyssna på det senaste avsnittet av All In Hockey:

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