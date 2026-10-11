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Han slog Wayne Gretzky's omöjliga målrekord. Alexander Ovechkin blev den första spelaren att nå den galna milstolpen 900 mål i NHL.

Men nu närmar sig karriären sitt slut. Ryssen har meddelat att den här säsongen blir hans sista i Washington Capitals. Och då är frågan: Hur högt kommer "The great 8" rankas i hockeyhistorien?

I det senaste avsnittet av All In Hockey diskuterar Mike Helber och Måns Karlsson ryssens karriär och eftermäle.

Är han tidernas största europé?

Kommer "Ovies" vänskap med Vladimir Putin påverka hur vi ser på honom efter karriären?

Borde "Rocket" Richard Trophy, priset som går till NHL:s bästa målskytt, döpas om till "Alex Ovechkin Trophy"?

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.