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Han slog Wayne Gretzky's omöjliga målrekord. Alexander Ovechkin blev den första spelaren att nå den galna milstolpen 900 mål i NHL.
Men nu närmar sig karriären sitt slut. Ryssen har meddelat att den här säsongen blir hans sista i Washington Capitals. Och då är frågan: Hur högt kommer "The great 8" rankas i hockeyhistorien?
I det senaste avsnittet av All In Hockey diskuterar Mike Helber och Måns Karlsson ryssens karriär och eftermäle.
- Är han tidernas största europé?
- Kommer "Ovies" vänskap med Vladimir Putin påverka hur vi ser på honom efter karriären?
- Borde "Rocket" Richard Trophy, priset som går till NHL:s bästa målskytt, döpas om till "Alex Ovechkin Trophy"?
All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.