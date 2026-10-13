För 20 år sedan tog Michael Björkung select-hockeyn till Sverige, men idag är den tiden bakom honom. Det som började som en enklare uttagning har idag blivit en enorm apparat, kritiserad på många punkter, där 12-åriga spelare scoutas och väljs ut för turneringar i världens alla hörn. Föräldrarna känner att de "måste" betala stora summor för att just deras son ska ligga långt fram i kullen, och därigenom få förtur till annat.

Nu öppnar Björkung själv upp om utvecklingen, sanningen kring dess status, och vad grundtanken var med projektet.

– Jag skulle aldrig vilja jobba med det igen på det sättet som det blev på slutet. Det vill jag inte.

– Från början var det bara "fan vad kul, vi ska åka på en turnering". Då såg jag väl inte att det skulle bli en pengamaskin, men det blev ju det, absolut.

En stor del av problematiken kring select handlar också kring hetsen. Att föräldrar och barn får till sig att om du inte spelar select då blir det inget TV-pucken, inget hockeygymnasium och ingen elitkarriär.

– Det finns många föräldrar där ute som tror att det här är en nyckel. "Nu kommer jag med i Sweden Select, då kommer jag med i både det ena och det andra. Då är jag klar. Då står NHL för dörren". Det är inte riktigt så.

"Produkten är urvattnad"

När select-hockeyn kom till Sverige blev det starka reaktioner från förbundshåll. Samtidigt var det en mycket mindre apparat där Michael Björkung samarbetade med select-verksamheten i USA. Det var på uppdrag av amerikanerna som han ordnade resorna till Nordamerika.

När det sedan började växa gick de snabbt iväg från det ursprungliga syftet med select-hockeyn. Därför valde också Björkung att hoppa av projektet och driver nu en skillsverksamhet som han kombinerar med sitt jobb utanför ishockeyn.

– Jag har ju inte förstått, om jag ska vara helt ärlig, vad det är de gör som är så himla bra just nu. Jag tycker inte det. Om ni frågar mig så tycker jag att produkten är urvattnad i sitt sätt.

En myt kring select är som sagt att en camp vid 12-14-års ålder kommer att ge en spelare fördelar längre fram i karriären. Samtidigt som det också har blivit att fler och fler är med i select och det poppar upp nya lag lite överallt. Något som gör att det inte längre bara är för de bästa i Europa, som det var från början.

– Just det här att åka på en resa och spela hockey, det är det roligaste som finns. Sen, är det Sweden Selects? Nej, det tycker jag inte om du frågar mig. Jag tycker inte att det är de bästa som åker på det. Men det kanske inte är deras produkt idag, jag vet inte. Deras produkt kanske är att åka med så många som möjligt och tjäna pengar. Jag vet inte och det får du fråga dem om, faktiskt.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld och Michael Björkung.

00:00 - Programstart

03:09 - Michael Björkung om första select-laget

12:54 - Därför blev det select hockey

30:13 - Föräldratränare inom Select-hockeyn

34:46 - Snabba puckar – This or that

38:10 - Selects påverkan på svensk ishockey

45:54 - Pengamaskinen i ”nya” Select

54:40 - Hur långt ner i åldrarna är rimligt att gå?

57:41 - Select hockeyns framtid i Sverige

01:05:09 - Veckans junior