40 miljoner back på åtta år: "LHC är där Leksand var"

Situationen är oroväckande både på och utanför isen för Linköping HC, konstaterar Mike Helber. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN (montage)

Foto: BILDBYRÅN

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Fyra slutspelsmatcher på åtta säsonger – och nu ännu en gång ett bottenlag som ser ut att få kämpa för att undvika kval nedåt.

Linköping HC :s nedåtgående spiral har har blivit allt tydligare med elfte- och tolfteplatser i SHL :s grundserie under sju av de senaste åtta åren. Den här säsongen ser ut att kunna bli ännu jobbigare sett till hur den har startat.

I podcasten All In Hockey gör Uffe Bodin och Mike Helber en djupdykning i klubbens sportsliga misslyckanden – men diskuterar också de mörka ekonomiska moln som hopar sig på himlen.

Linköpings offensiva problem – 1,7 mål per match

Trots seger efter straffar mot HV71 tidigare i veckan ligger LHC sist i tabellen efter tio matcher. Laget gör bara 1,7 mål per match, har ligans sämsta effektivitet i powerplay (9 procent) och är ett av bottenlagen även i boxplay (72 procent).

– Sportsligt har LHC inte levererat den här säsongen. Ska vi bena i det: Robin Kovács , Nick Shore, Markus Ljungh, (Eskild) Bakke Olsen... Alla har lämnat och det 136 poäng man har tappat. De har inte spelarna för att leda ett powerplay, konstaterar Helber, klubbdirektör i LHC mellan 2002 och 2014, apropå de offensiva problemen.

Men utmaningarna sträcker sig bortom spelarmaterialet, menar han.

– Sportsligt är man efter för att man har bytt sportchef, man har bytt tränare och nu ordförande. Det finns ingen stabil struktur idag. Ska LHC bli bra igen behöver man skapa en struktur över tid. Just nu är de inte där.

En ekonomi som skapar oro

Uffe Bodin säger att han kände viss optimism inför den här säsongen i och med Marcus Högberg s hemkomst efter två år i Nordamerika. Den meriterade målvakten var SHL:s MVP och bästa målvakt 2024 och ledde då LHC till sitt enda slutspel senaste åtta åren. Högberg har inte levt upp till förväntningarna tidigt på säsongen – men har samtidigt inte fått det offensiva understödet för att vinna matcher.

– Det är svårt att vinna när man gör ett eller två mål framåt per match. Vad man skulle kunna göra är att förbättra ekonomin, men LHC har inte den ekonomin som man haft tidigare när det gäller dyra spelartrupper och annat. De har inte råd med det, de MÅSTE balansera sin ekonomi, säger Helber med emfas.

Och just ekonomin börjar bli ett riktigt huvudbry för "Cluben".

– De senaste åtta åren har man i snitt gått fem miljoner back per säsong i verksamhetens resultat. Sedan kan man få gåvor och skriva av saker, men i verksamheten har de gått back 40 miljoner de senaste åtta åren, säger Helber.

– För mig är det minst en femårig process för att ta sig tillbaka till mitten av tabellen. Slutar LHC på tionde plats ska de vara supernöjda den här säsongen.

Jämför LHC:s ekonomi med Leksands

Han drar också paralleller till Leksands situation där de befunnit sig ekonomiskt det senaste året.

– Man har spenderat pengar och gjort olika dispositioner i ett bokslut men har egentligen en väldigt svag likviditet, vilket kan bli ett problem kommande tiden. Om LHC har något positivt är det att de har några generösa personer som gått in och hjälpt till under resans gång, men då måste man också hitta balansen mellan vem som ska bestämma. Tack vare de här personerna har de överlevt.

Och om det olyckan är framme och LHC åker ned i Hockeyallsvenskan efter 26 raka säsonger i Elitserien/SHL, vad skulle det kunna få för konsekvenser?

– Det skulle innebära extrema svårigheter, säger Mike Helber. Att göra en HV71 och komma tillbaka på en gång kan jag inte se framför mig, för det finns inte de ekonomiska muskler som fanns i Jönköping när de åkte ut. Så undvik kvalspel, säger jag, och jubla om ni gör det.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.