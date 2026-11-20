Kan Jonas Ahnelöv fylla samma roll för Leksand som Jonas Frögren och Mattias Timander gjort? Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Leksands IF har plockat in en riktig ålderman i sitt försvar. 39-årige veteranen Jonas Ahnelöv återvänder till klubben för att ge försvaret lite mer rutin och stabilitet i Hockeyallsvenskan.

Stockholmaren tillbringade fyra säsonger i föreningen mellan 2019 och 2023. Då i SHL. Sedan dess har han hunnit med två säsonger i Slovakien med Slovan Bratislava och en sejour i Södertälje SK i fjol.

I All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin rekryteringen och vad den kan betyda för masarna.

– För ett lag som ska gå långt behöver man hitta spelaren som kan stabilisera upp det när det behövs en extra kick. Han kommer att vara spelaren som håller ihop Leksand när det behövs, menar Helber.

Går i Timanders och Frögrens fotspår

Bodin tycker att det finns en historisk signifikans i värvningen. När Leksand gick upp i SHL 2013 respektive 2016 hade de liknande spelartyper i försvaret som spelade viktiga roller när det brände till.

– Mattias Timander spelade en otroligt stor roll (2013) och sedan även Jonas Frögren (2016). Det här känns som en värvning i samma ådra, att få in en sådan här lagpappa i försvaret som kan ta press från de yngre och sänka temperaturen, säger han.

Härnäst för Leksand väntar allsvenska jumbon Visby på hemmais under fredagskvällen.

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