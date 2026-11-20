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GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det är en besviken Filip Eriksson som möter hockeysverige.se efter torsdagens förlustmatch mot Brynäs IF. Forwarden grämer sig efter det som slutade med en 4-2-förlust på bortaplan, trots att Luleå Hockey ledde med 2-0 efter den första perioden. Bland annat sedan Eriksson noterat en assistpoäng på ett av målen.

– Det är otroligt tufft såklart. Vi sätter oss i ett bra läge efter första och leder med 2-0 men sen drar vi ju på oss en massa utvisningar i andra och de är effektiva i powerplay. Det är ju med utvisningarna det börjar. Vi kan inte hålla på och dra på oss tre mot femmor, då kommer det ringa till slut. Där behöver vi vara mer disciplinerade, suckar han.

Luleå hade sedan svårt att komma till farliga lägen i den tredje perioden och hade faktiskt bara fem skott i slutakten på mål trots att de jagade kvittering.

– Vi kommer inte riktigt åt dem. Vi har en del puck, en del farliga lägen, men vi får inte pushen som vi hade behövt. Vi hamnar lite för mycket på utsidan och får inte riktigt attacken på mål. Vi behöver få med oss de där skitmålen, men de är kompakta i egen zon och vi är lite för sköna och spelar på utsidan. Vi har svårt att få de långa anfallen. Brynäs slår ut pucken och bara dödar så mycket tid som möjligt.