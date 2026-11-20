Jonathan Ang har svarat på uppgifterna om att han vill lämna HV71.

Tidigare i veckan gick det ut uppgifter om att HV71 forwarden Jonathan Ang inte vill vara kvar i laget med tanke på sin situation. Både HV71 och Ang har haft en tung säsong hittills där tränare Niklas Eriksson valt att peta sin stjärnforward i en del matcher för att han inte levererat.

Nu har Ang svarat på uppgifterna för första gången sedan de kom ut.

– Jag har aldrig pratat med HV om något sådant. Jag kan personligen säga att jag inte vill det och att jag inte har pratat med klubben om det och så är det med det. Jag spelar för HV och det kommer jag fortsätta med. Jag spelar för vår heder. Jag har alltid sagt att jag gillar att spela här och jag älskar staden, sa han till Expressen efter matchen mot Linköping HC.

Tränaren svarar

Efter matchen mot Linköping ställdes även frågan till just Eriksson som tidigare varit i media och sagt att Ang specifikt måste göra det bättre i powerplay. Innan matchen gav han svaret "inga kommentarer". Det blev samma efter matchen.

– Det är inte mitt jobb som tränare att stå här och kommentera det. Jag ska fokusera på att få laget att prestera och vinna. Nu är vi på presskonferens för att kommentera matchen. Det här med skvaller håller jag inte på med, sa Eriksson.

Ang: "Presterar inte som vi borde"

Ang, som gör sin tredje säsong i HV, vann den interna poängligan förra året och många förväntar sig att det blir likadant i år. Hittills har det dock bara blivit nio poäng på de 17 matcher han spelat. Laget har heller inte presterat och man ligger sist i SHL efter 17 omgångar.

– Vi presterar inte så bra som vi borde. Om du frågar vem som helst så är det frustrerande. Alla spelare är frustrerade, ärligt talat, sa Ang.

HV71 spelar sin nästa match på lördag mot Växjö Lakers.