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Filip Roos svarade för sitt andra mål för säsongen igår mot Frölunda.

Foto: BILDBYRÅN

Filip Roos har svarat för en imponerande höst så här långt, precis som Färjestad BK. På 17 matcher har backen gjort 16 poäng och är bara tre poäng i från att tangera hela fjolårssäsongens poängskörd.

Igår såg han till att Färjestads segersvit kunde förlängas till 15 raka när han skickade in kvitteringen i powerplay med drygt tre minuter kvar - efter att Frölunda HC vänt på steken i den tredje perioden.

Roos drömde om Frölunda

Matcher mot Frölunda är lite extra speciellt för Roos, som är uppvuxen i Göteborgstrakten. Det var också där han SHL-debuterade säsongen 2018/2019.

Efter två säsonger med BIK Karlskoga och en säsong i SHL med Skellefteå AIK lämnade Roos för Nordamerika och Chicago Blackhawks organisation 2022. Efter tre säsonger med mestadels spel i AHL återvände Roos hem till Sverige och Färjestad inför förra säsongen.

Även om Karlstad kanske inte är hemma, hemma.

– Nä, men det är väl hemmet just nu. Jag är uppväxt i Göteborgstrakten och det har varit laget som jag varit och kollat på. Vi får väl se, jag trivs sjukt bra här!, säger han till GP.

Och han hymlar inte med att han drömmer om en comeback i Frölunda.

– Det är klart att det någon gång hade varit kul att komma till Frölunda. Det är ändå laget som jag vuxit upp med och varit på alla matcher med när jag var liten. När jag var yngre hade jag en dröm om att spela där – så det är klart att det alltid varit det, erkänner Filip Roos.