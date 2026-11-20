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* De har tagit en första kontakt med den avhoppade veteranforwarden

* Stora oklarheter kring organisationen i Tranås

* Öppnar för AIK-keepern i det längre perspektivet

* Stänger dörren för backen

* Nästa kapitel i röriga historien om målvaktstalangen

* Back- och forwardsjakt på tunn marknad



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com