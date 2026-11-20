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* De har tagit en första kontakt med den avhoppade veteranforwarden
* Stora oklarheter kring organisationen i Tranås
* Öppnar för AIK-keepern i det längre perspektivet
* Stänger dörren för backen
* Nästa kapitel i röriga historien om målvaktstalangen
* Back- och forwardsjakt på tunn marknad
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
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