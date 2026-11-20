Emil Sylvegård hamnade i centrum även i andra derbymatchen mot Rögle.

Det blev en jämn match i gårdagens "Skånederby" mellan Malmö Redhawks och Rögle BK. Efter full tid var ställningen 2-2 och på förlängning kunde Oliwer Kaski skjuta in extrapoängen till Malmö.

Senast lagen möttes var det till allt mer fördel för Malmö. 3-0 slutade matchen och stort fokus var på en spelare som gillar att vara i centrum, Emil Sylvegård. 33-åringen fick förlängt kontrakt för resten av säsongen efter att ha levererat under sitt korttidskontrakt.

– Hur kul som helst. Att spela för sin moderklubb och hemstad. Och göra det inför en fullsatt Arena och vinna. Det är inte mycket som slår det, säger han till HD.

Hamnade i centrum igår också

Sist lagen möttes blev det gruff under isvärmningen, efter att Sylvegård stått på mittplan och försökt psyka Röglespelarna. Igår försökte han göra likadant, men fick ingen uppmärksamhet från Röglespelarna, en uppmaning från Sylvegårds tidigare tränare Dan Tangnes.

– Jag skrek ”jävla mes” till Dan. Att han hade sagt till sitt lag att de skulle undvika mig. Det var roligt bara. Jag har haft honom i Linköping, så vi känner varandra, sa Sylvegård efter matchen.

Skadade Friedman

Rögles back Mark Friedman fick avbryta matchen efter en tackling från Sylvegård längst sargen. Tacklingen resulterade inte till någon utvisning och Joel Lundqvist förklarade att Friedman måste skydda sig bättre. Någonting som Sylvegård själv håller med om.

– En bra tackling. Domarna tyckte ju också det. Men det är hockey vi spelar, det är en kampsport. Man måste se vem som kommer och skydda sig, säger han.

Malmö spelar sin nästa match på lördag mot Färjestad BK.