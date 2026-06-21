Anton Frondell och Ivar Stenberg är två drömförstärkningar i junior-VM.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Magnus Hävelid har tagit ut sitt lag till World Junior Summer Showcase i Windsor. Där saknas några av de största svenska namnen. Föga förvånande är topprankade Ivar Stenberg och Viggo Björcktvå av spelarna som saknas. Det tillsammans med Anton Frondell, som gjorde ett succéartat inhopp i NHL under våren.

Det gör att alla tre är högst osäkra kort inför JVM.

Inte minst Stenberg och Frondell som båda väntas gå rakt in i NHL på ordinarie basis från och med nästa säsong. Förhoppningen att någon av dem ska vara med i junior-VM är också väldigt låga.

– Jag låter dem vara just nu. Man kan texta till dem under säsongens gång men om vi tar Frondell som gjorde så väl ifrån sig i Chicago. De har säkert mer eller mindre öppnat en plats för honom här under hösten också. Han får säkert en bra sommar här också. Som svensk förbundskapten vill man så klart ha det bästa laget när vi kommer till Edmonton och Red Deer där vi ska spela, säger Magnus Hävelid.

"Då behöver jag inte ens lyfta på luren"

När Sverige vann förra året var den nämnda trion tre av lagets nyckelspelare. Det är klart att de under nästa turnering hade varit några av JVM:s absolut största stjärnor.

Där Juniorkronornas dröm om ett andra raka guld hade varit betydligt mer sannolikt med någon av spjutspetsarna i laget.

– Vi får se vad framtiden har med sig. Anton är en fantastiskt bra hockeyspelare och gjorde man nio poäng på tolv matcher så, det snittet till jul... då tror jag inte ens jag behöver lyfta på luren. Då tänker de nog "vem fan är det här? Ska han rycka loss en av våra bästa gubbar här." Nej, det är kul för Anton och för svensk hockey att vi får fram den typen av spelare.

Anton Frondell är som bekant redan på väg in i Chicago Blackhawks. För Viggo Björck och Ivar Stenberg handlar det snarare om var i draften de går.

Och kanske ännu viktigare till vilket lag.

– Det beror lite på vilka klubbar de hamnar i, både Ivar och även Björck. Vad de blir draftade för. Jag räknar bort dem i det här läget, det är en bonus på något sätt. Samtidigt vet jag som förbundskapten för ett svenskt landslag att vi behöver de absolut bästa spelarna på isen för att kunna konkurrera för att ta en guldmedalj till. De är lite vid sidan av utan mitt fokus, eller vårt fokus i ledarteamet, är att lära känna nya spelare. Det är många i den här truppen som vi inte har träffat tidigare, säger Hävelid.

Framtidens stjärnor med Magnus Hävelid

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Magnus Hävelid.

00:00 - Programstart

01:22 - Truppen till World Junior Summer Showcase

07:06 - Magnus Hävelids ”nya” resa efter guldsäsongen

10:28 - Förbundskaptenens ord om truppen till WJSS

15:50 - Hävelid om de nordamerikanska spelarna

22:56 - U18-hjältarnas avtryck hos Hävelid

32:02 - Konkurrensen på de offensiva spetspositionerna

42:26 - Det här vill Hävelid se från spelarna under WJSS

46:30 - Frukten av Sveriges guldkantade landslagssäsongen

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