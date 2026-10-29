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Med Mike Helber upptagen på en stor hockeykonferens i Bratislava får Uffe Bodin sällskap av Måns Karlsson i veckans avsnitt av All In Hockey. Där blir det bland annat fokus på rekordjakter.

Till att börja med uppmärksammas IK Oskarshamns 18-årige back Axel Elofsson för hans explosiva start på säsongen – med 17 assist på 16 matcher. Kan lånespelaren från Örebro hota Lukas Bengtssons och Emil Andraea rekord på 33 poäng för en juniorback i Hockeyallsvenskan – och kan han rent av utmana det totala juniorrekordet på 48 poäng som Patrik Berglund satte för 20 år sedan?

Rekordjakt tycks också Connor McDavid vara på. Efter att ha registrerat minst en assist i de 13 första matcherna den här säsongen har han redan satt ett NHL-rekord med den sviten, men kan han verkligen nå hela vägen till 200 poäng och till och med hota en av Wayne Gretzkys "oslagbara" noteringar?

Kan Färjestads dominans hålla i sig?

Det blir också ett grepp om Rikard Grönborgs första landslagstrupp under den andra "mandatperioden" som förbundskapten för Tre Kronor . Vilka spelare sticker ut positivt?

I ett gästspel får Johan Ekberg från Värmlands Folkblad förklara hur katten Färjestad BK kan vara så dominanta i SHL . Är deras prestation hållbar över tid, eller får vi se en tillbakagång likt den Frölunda HC upplevde förra säsongen?

Veckans fokusmatcher: nyckelmatchen mellan ojämna Luleå Hockey och ett resistent Timrå IK samt Djurgårdens prestigemöte med Brynäs IF i Avicii Arena. Vilket lags tränare ligger mest pyrt till? Och givetvis ser vi fram emot det heta toppmötet mellan AIK och Leksand i Hockeyallsvenskan!

Sedan lyfts Jonathan Lekkerimäki s fina start på NHL-säsongen med strykpåsen Vancouver Canucks . Kommer den tidigare JVM-hjälten äntligen att få sitt efterlängtade genombrott den här säsongen?

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.