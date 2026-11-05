All In Hockey: Rysk roulette i hockeyvärlden

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Se senaste avsnittet av All In Hockey i videospelaren ovan!

Hockeyvärlden befinner sig i kaos efter att idrottens skiljedomstol (CAS) i förra veckan meddelat att Ryssland får rätt att återvända till den internationella ishockeyn. Detta trots att anfallskriget i Ukraina fortfarande pågår.

Efter beskedet har nation efter nation – inklusive Sverige – låtit meddela att de inte har för avsikt att ställa upp i några matcher mot Ryssland. Samtidigt är JVM i Edmonton och Red Deer bara en och en halv månad bort vilket gör att exempelvis Norge fortfarande inte har klarhet i om de kan delta, eller om Ryssland faktiskt får deras plats i turneringen.

I podcasten All In Hockey vrider och vänder Mike Helber och Uffe Bodin på de senaste turerna i världshockeyn och försöker hitta svaret på frågan:

Vad händer nu?

Så slutar tabellerna i SHL och Hockeyallsvenskan

Dessutom analyseras Växjö Lakers beslut att sparka huvudtränaren Björn Hellkvist och Linköping HC:s val att göra sig av med assisterande tränaren Mattias Zakrisson. Kommer det här verkligen att hjälpa två underpresterande lag att hitta vägen uppåt i tabellen?

Gällande SHL och Hockeyallsvenskan driver Mike Helber en tes om att man kan dra stora slutsatser utifrån tabellen när 25 procent av grundserien är färdigspelad. Men vilka lag i toppen respektive botten av tabellen kan egentligen få se sin tur försämras eller förbättras under de återstående 75 procenten av serien? Mike har svaret!

Mike och Uffe utser också månadens spelare i Hockeyallsvenskan – och från NHL blir det fokus på Nikita Kutjerov s plötsliga trejdbegäran. Hur kunde det gå så här långt!?

Man tittar även närmare på hur den svenska rookiekullen med Viggo Björck, Anton Frondell och Ivar Stenberg har inlett säsongen i NHL.

Vågar vi börja hoppas på Björck i JVM efter den tuffa starten?

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.