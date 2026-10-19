Konspirationsteorin: Så kan bröderna Hughes hamna i Detroit

Finns det en framtid för bröderna Quinn och Jack Hughes i Detroit Red Wings? Foto: Bildbyrån

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Man kan tänka sig att Minnesota Wilds general manager Bill Guerin har det svettigt i dessa dagar.

Stjärnbacken Quinn Hughes, som vann OS-guld med USA i februari, är inne på sitt sista kontraktsår. Än så länge har han inte närmat sig en ny överenskommelse med Wild efter att klubben värvade honom från Vancouver Canucks i december i fjol.

Så vad är problemet? Vill Hughes inte spela för Wild bortom den här säsongen, eller är det någon annanstans som skon klämmer?

I podcasten All in Hockey presenterar Mike Helber en teori kring Hughes, en konspirationsteori om man så vill.

Så ska bröderna Hughes hamna i Detroit Red Wings

Helber pekar på det faktum att bröderna Hughes, som även innefattar de yngre brorsorna Jack Hughes och Luke Hughes i New Jersey Devils, vill spela tillsammans och att det är något som den Michigan-baserade familjen, med mamma Ellen och pappa Jim, kan komma att orkestrera så att alla tre (!) hamnar i Detroit Red Wings.

Det kokas ned till att pappa Jim jobbar för agenturen CAA som representerar bröderna – och Detroits interim-general managern Shawn Horcoff. Helber tror därför att Red Wings kommer att försöka värva Quinn Hughes från Minnesota – i utbyte för Simon Edvinsson och Dylan Larkin som båda vill bort från Detroit. Därefter kommer det att dröja till 2030 innan Jack Hughes blir free agent och kan gå till Red Wings.

– Men Quinn Hughes har ju tio, tjugo, trettio gånger större chans att vinna Stanley Cup med Minnesota än med Detroit just nu, försöker Uffe Bodin påpeka.

– Du missar poängen! De sitter på CAA och diskuterar hur de ska få över de här bröderna – pappan finns med i det här – för att sedan bygga det här laget som ska vinna Stanley Cup, menar Helber.

– Att Quinn ska hamna i New Jersey – glöm det!

Hela samtalet kring bröderna Hughes och deras framtid kan du ta del av i klippet ovan!



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