Brynäs skrämmer fansen: "PTSD efter varje förlust"

Brynäs har radat upp fyra raka förluster i SHL. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Förlusterna hopar sig för Brynäs i SHL. Under torsdagen blev det ännu ett nederlag när serieledande Färjestad BK vände underläge 1–3 till seger med 5–4 i Gävle efter hattrick av Viktor Lodin .

Därmed har det blivit fyra raka förluster och numera en mindre smickrande elfteplats i tabellen.

I podcasten All In Hockey diskuterar Uffe Bodin och Måns Karlsson lagets tillkortakommanden – och den nervositet som smyger sig på hos supportrarna.

– Det finns en genuin oro, säger Karlsson som bor i Gävle. Folk tycker inte att det ser bra ut och folk är oroliga och undrar vartåt det barkar. Även om man har upplevt många tunga säsonger genom åren får man snabbt den känslan. Det är som de har någon slags PTSD efter varje förlust.

Ärliga svaret om Järnkrok: "Underkänd"

Han pekar ut att både målvakts- och försvarspelet blivit bättre jämfört med förra säsongen. Problemet är att inte tillräckligt många är med och bidrar offensivt. Bland dem en av de största besvikelserna i SHL så här långt – hemvändaren Calle Järnkrok .

– Han har varit underkänd, menar Karlsson. Sedan har han haft skadeproblem och egentligen inte tränat så mycket förrän nu på slutet. Jag tror att han kommer att bli bättre under säsongen, men att han har varit så svag som han har varit har varit ett problem för Brynäs. Det går inte att komma ifrån.

Mycket ljus riktas nu också på tränaren Niklas Gällstedt. Det står redan klart sedan tidigare att han kommer att lämna klubben efter säsongen. Gör det honom enklare att sparka om kräftgången fortsätter? Måns Karlsson tror inte det.

– Nja, då krävs det att de hittar någon utifrån. Ingen av de som står i båset nu kommer att ta över. Ove Molin har alltid varit nödlösningen, men han och Niklas Gällstedt är jättebra kompisar. Han skulle aldrig hugga Gällstedt i ryggen och ta över.

Därför får inte Niklas Gällstedt sparken

Gällstedts meriter talar för att Brynäs kommer att ha tålamod, menar Karlsson.

– Han har ändå gjort så mycket för bra klubben. Folk är kritiska, men jämför honom med föregångarna har han varit så otroligt mycket bättre, konstaterar han.

– Ja, tagit dem tillbaka till SHL och tagit dem till SM-final efter det. Det är svårt att blunda för det, fyller Uffe Bodin i.

För Brynäs väntar närmast ett minst sagt viktigt bortamöte med Djurgårdens IF Hockey i Avicii Arena på lördagskvällen. Förlust där och man går in i landslagsuppehållet i en riktigt prekär situation.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.