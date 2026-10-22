All In Hockey: LHC:s alla kriser, Hellebuyck-soppan och spelarna vi pratar för lite om

Uffe Bodin och Mike Helber diskuterar ekonomi i flera olika hockeylager i All In Hockey.

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Mike Helber och Uffe Bodin är tillbaka med ett nytt avsnitt av podcasten All In Hockey .

Den här veckan oroar man sig över BIK Karlskoga s kräftgång i Hockeyallsvenskan . Förra säsongens finalist har börjat sladda i tabellen efter att ha gått förlorande ur åtta av de senaste nio matcherna efter onsdagens nederlag mot Södertälje på bortais. Varför kuggar det inte i när stommen från fjolårets lag är intakt? Är det tränarbytet, där Dennis Hall ersattes av Jonas Holmström, som ligger bakom det stora steget bakåt?





HV71 satte stjärnan Jonathan Ang som 13:e forward i tre raka matcher – varpå han blev tvåmålsskytt mot Linköping när han fick komma in i värmen igen. Har tränaren Niklas Eriksson hittat rätt metod för att tina upp sin import? Och överreagerar media på sådana här företeelser, eller är det lika mycket eld som röken ger sken av? Mike och Uffe har lite olika syn på saken.





Brady Tkachuk återvände till Ottawa efter sommarens trejd till Florida Panthers – och fick sina fiskar varma. Den tidigare lagkaptenen tvingade fram en flytt för att få till en återförening med storbrorsan Matthew. Mike och Uffe imponeras av hemmapubliken i den kanadensiska och deras uppfinningsrikedom i hånen av Tkachuk.





Connor Hellebuyck är på väg tillbaka till Winnipeg Jets efter att ha varit avstängd. Men är han välkommen tillbaka efter att ha begärt en trejd? Och varför är en affär där han lämnar Jets en "existentiell fråga" för klubben? Håller spelarnas makt på väg att bli för stor i NHL ?





Linköping HC vann visserligen mot HV71 i veckan, men trenden är tydlig: "Cluben" är på väg mot ännu en säsong i SHL :s absoluta bottenskikt. Det här leder till en lång diskussion om de kulturella och ekonomiska problem som finns i föreningen. Mike ser mörka moln över klubben –speciellt om man inte klarar av att rädda sin SHL-status.





Uffe utser även tre svenska NHL-spelare vi borde prata mer om – och Mike grämer sig över att ha missat en biljett till helgens stekheta derby mellan Björklöven och Skellefteå .

Allt detta och mycket mer i det sjätte avsnittet av All In Hockey!

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.