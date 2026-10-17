Backlöftet får SHL-debutera

Zigge Bratt får SHL-debutera i Frölunda.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Zigge Bratt får chansen att göra SHL -debut för Frölunda i lördagens match mot Skellefteå. Den 18-årige backen är uttagen som extraback när Frölunda under lördagen ska hylla Joel Lundqvist genom att hissa legendarens tröja i taket.

18-åringen har spelat U20-hockey med Frölunda de senaste två säsongerna, där han denna säsong har noterats för nio poäng (3+6) på tolv matcher.

Vann U18-VM med Småkronorna i våras

Förra säsongen snittade han en poäng per match i U20 Nationell (19 poäng på 19 matcher i grundserien) och fick även chansen att spela U18-VM med Småkronorna i våras. Där noterades smålänningen, som har Nässjö som moderklubb, för en passningspoäng när Sverige gick hela vägen och vann turneringen.

Frölunda dras med skadebekymmer på backsidan, då både Tom Nilsson och Christian Folin finns på frånvarolistan.