William Ignberg Nilsson, 24, har varit på frånvarolistan de senaste sex SHL-omgångarna. Nu är den AIK-fostrade forwarden klar för en comeback – precis i tid för mötet med Djurgården.

– Det är alltid roliga matcher mot dem. Det är bara ut och köra, säger forwarden till Jönköpings-Posten.

William Ignberg Nilsson är tillbak inför mötet med Djurgården. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

William Ignberg Nilsson har missat de sex senaste matcherna för sitt HV71 – inte på grund av en skada, utan på grund av ett skavsår. Forwarden är dock fullt återhämtad inför mötet med Djurgården och förväntas komma till spel.

– Det är mer ett ordentligt skavsår jag har haft, så jag har käkat penicillin och så där. Det har tagit tid att läka, säger 24-åringen till Jönköpings-Posten.

Ignberg Nilsson, som är fostrad i AIK och har två säsonger i klubben, ser fram emot att drabba samman med nykomlingarna Djurgården.

– Det ska bli riktigt kul. Nu var det ett tag sedan jag mötte dem senast, men det är alltid roliga matcher mot dem. Det är bara ut och köra, säger William Ignberg Nilsson.

HV71 ligger för närvarande sist i tabellen, med tre poäng upp till nästjumbon Örebro. De kommer senast från en rejäl överkörning då de förlorade med 3-8 mot Skellefteå. Flera röster ropar efter huvudtränare Antom Blomqvists uppsägning efter tre raka förluster. Enligt Ignberg Nilsson pågår ett konstant arbete för att försöka vända på den dystra trenden.

– Vi snackar där inne (i omklädningsrummet) hela tiden och vrider och vänder på det. Vi måste tro på det, liksom. Om ingen annan gör det, vem ska tro på det då? Det är vi som ska tro på det och det gör vi.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects