17-årigen imponerar: ”Har alla möjligheter att slå sig in”

William Håkansson visade framfötterna i Luleås 4–0-seger mot Kärpät.

Nu siktar 17-åringen på att ta en ordinarie backplats hos den regerande mästaren.

– Han har alla möjligheter att slå sig in, säger assisterande tränaren Henrik Stridh till NSD.

William Håkansson visade framfötterna i Luleås försäsongspremiär.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Med en lång frånvarolista på backsidan fick 17-årige William Håkansson chansen i Luleås försäsongspremiär mot Kärpät. Backtalangen tackade för förtroendet genom att visa framfötterna i torsdagskvällens 4–0-seger mot Liiga-laget Kärpät.

– Det kommer att komma tillbaka folk snart och konkurrensen kommer vara tuff, men han har alla möjligheter att slå sig in. Det är roligt att se att han tar för sig som han gör. Det är ingen blyg pojk. Han nyttjar alla sina kilo och har ett bra spel med pucken också, säger Luleås assisterande tränare Henrik Stridh till NSD.

William Håkansson siktar på en ordinarie backplats

För 17-årige Håkansson är målet glasklart för den stundande SHL-säsongen.

– Målet är att slå mig in. Det är det jag vill göra och därför jag spelar. Jag kommer göra allt för at lyckas med det, säger Håkansson.

Matchades med Erik Gustafsson

William Håkansson matchades med lagkaptenen Erik Gustafsson, som tidigare i veckan berömde talangen och beskrev honom som en back som är ”bra i alla delar av spelet”.

– Det är kul att en sådan spelare berömmer en på det sättet. Jag har kollat på honom väldigt mycket sedan jag flyttade upp till Luleå. Att få spela med honom nu, och få höra sådana ord, är väldigt roligt, säger Håkansson.

Backen, som fyller 18 år i oktober, spelade tre SHL-matcher med Luleå under förra säsongen och blev uttagen till U18-VM med Småkronorna, men utgick från truppen då Luleå ville behålla honom på hemmaplan under lagets SM-slutspel. Håkansson var ombytt i en slutspelsmatch under våren, men fick ingen speltid för Luleå under guldvåren.

Linköping besegrade Örebro

På annat håll besegrade Linköping SHL-konkurrenten Örebro med 3–2.

Avgörandet kom med 26 sekunder kvar att spela av den tredje perioden sedan nyförvärvet Zion Nybeck prickat in 3–2-målet. Linköpings övriga mål i matchen gjordes av Oliver Johansson och Max Martin, medan Melvin Fernström och Glenn Gustafsson stod för Örebros mål i matchen.

Luleå – Kärpät 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

Luleå: Pontus Andreasson, Mathias Bromé, Markus Nurmi, Casper Justovaara Karlsson.

Kärpät: –

Linköping – Örebro 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

Linköping: Max Martin, Oliver Johansson, Zion Nybeck.

Örebro: Melvin Fernström, Glenn Gustafsson.