Stortalangen aktuell för Växjö? ”Då kommer han göra det”

Wiggo Sörensson hyllas stort efter debuten i Växjös A-lag.

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"Jag kan inte räkna – det är alla", sa Leif Karlsson, sportchef i Boro Vetlanda HC, om storklubbarna redan i juni 2025. Spelaren det handlade om var den egna produkten, Wiggo Sörensson, som då slagit igenom med dunder och brak i Hockeytvåan.

Sedan dess har forwarden, född 2008, bland annat säkrat guld i U18-VM och blivit vald av Carolina Hurricanes i NHL-draften. Men klubben han representerar till vardags är fortsatt Boro/Vetlanda, nu uppflyttade till Hockeyettan. Att det återigen spekuleras kring hans framtid är därmed inget konstigt – och onsdagens match stärkte också intrycket av att 18-åringen klarar av spel på högre nivå.

Växjö Lakers lånade in stortalangen över en match, i CHL, och gav honom en plats i toppkedjan med Dennis Rasmussen och Lucas Elvenes.

– En jättefin debut av Wiggo. Han tillhör vår absoluta topp i dag, hyllar SHL-lagets huvudtränare Björn Hellkvist i Smålandsposten efter 1–2-förlusten i Tjeckien, mot Pardubice.

16:33 blev istiden Sörensson stannade på, vilket endast tre Växjöforwards slog under tisdagsmatchen.

– Han spelade inte bara av istiden utan han gjorde nånting med den också. Hans smartness som hockeyspelare. Han tänker ishockey. Det är inte bara att han är snabb utan han är fysiskt redo och går in med en bra awareness i alla situationer. Han skyddar sig när han behöver det. En superspännande spelare, hyllar nu Hellkvist.

En värvning för Växjö? "I grabbens egna händer"

Så, blir det nu också en permanent flytt till Växjö för Wiggo Sörensson?

Björn Hellkvist får frågan om han hade velat ha med 18-åringen i sin SHL-trupp också, och menar att den är hypotetisk. Tränaren vill inte svara, av respekt för samtliga parter och utvecklar när han pressas på om det kan bli av längre fram.

– Det ligger nog i grabbens egna händer. Vill han göra det kommer han göra det, säger Hellkvist och fortsätter.

– Det är en lång resa han ska göra i sin karriär, men han visar ju att han har en skyhög potential. Det är absolut elitklass.

Wiggo Sörensson lånades in av Växjö även under förra säsongen. Då för att säkra SM-guldet med U18-laget, vilket han också gjorde genom att samtidigt bli utsedd till MVP för slutspelet. Just nu leder han också hela poängligan i Hockeyettan med sex mål och sex assist på sex matcher.