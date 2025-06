Det är inte med besvikelse som Matteus Ward konstaterar att det inte blev någon NHL-flytt.

För NSD berättar nu Luleås guldhjälte om hur tankarna gått kring söndagens deadline.

– Då hade jag fått ta mig en funderare då, säger Ward till tidningen.

Matteus Ward firar SM-guldet. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

”Det är roligt, och man vet aldrig, men jag har kontrakt och vill stanna. Det är min agent som sköter det där och vi får se vad som sägs, men jag älskar Luleå Hockey”



Så lät det när Matteus Ward bemötte uppgifterna om intresse från NHL direkt efter SM-guldet med Luleå. Sedan dess har dagarna kommit och gått i rask takt och egentligen inget nytt har skrivits kring den 23-årige succémålvaktens framtid.



Nu, efter att deadline för NHL-klausuler passerat, uttalar sig Ward om situationen.



– Det var det här jag hela tiden ville och jag har inte tänkt så mycket på det andra. Om det kommit ett erbjudande från någon klubb hade jag fått ta mig en funderare då, säger Ward till NSD och förklarar att han inte är besviken över att något NHL-lag inte valde att hugga.

– Jag ska försöka slappna av och inte tänka alltför mycket på hockeyn i sommar, så att jag känner mig motiverad när vi samlas, för då är det full gas igen, fortsätter han.

Tackar Lassinantti: ”Tog hand om mig när jag kom”

Burväktaren från Nyköping har under sin tid i Luleå gått från att vara backup till Joel Lassinantti till att under SM-slutspelet 2025 vara en nyckelspelare när SHL-laget säkrade guld. Ändå är det just Lassinantti som han nu tackar. Detta för hur den rutinerade kollegan mottog honom när flytten från Mora och Hockeyallsvenskan gjordes 2022.



– Jag är sjukt tacksam för att han och hans tjej tog hand om mig när jag kom hit och såg till att jag mådde bra, säger Matteus Ward till NSD och fortsätter senare om förväntningarna på 2025/26.

– Jag kan inte göra mer än mitt bästa och det gör jag alltid. För en del är det säkert bra att sätta upp mål, men för mig är det bäst att ta allt som det kommer. Det hjälper mig att bibehålla lugnet.



Ward har just nu ett kontrakt med Luleå över 2026/27-säsongen, två år framåt.