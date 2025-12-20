Vinner niomålsrysare – efter märkliga bilder: ”Hjärnsläpp”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköpings säsong har vänt – och på lördagen slog man Skellefteå borta.

Men det var målskytten Jakub Vrana som kom i fokus – efter att ha kastat klubban mot en motståndare.

– Ibland tänker man inte till, det blir ett litet hjärnsläpp, säger Mikael ”Musse” Håkansson efter matchen i TV4.

Vrana kastade klubban i LHC-segern. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN / COP 102 / PH0264

Linköpings säsong har vänt uppåt och tidigt i matchen mot Skellefteå tog man ett rejält grepp. Jakub Vrana och Christoffer Ehn såg med sina mål till att LHC skulle chocka topplaget. Men en sak var väldigt säker – matchen skulle ta flertalet svängar. För i den andra perioden stod Skellefteå för en lika chockartad vändning, och fann sig plötsligt i ledning 3–2.

Zion Nybeck kvitterade sedan för LHC – innan Skellefteås Oliver Okuliar svarade snabbt på straff. Jonathan Myrenberg satte sedan 4–4 och till slut blev det övertid i matchen. Det var inte bara målfesten som gjorde matchen unik och anmärkningsvärd, utan även det faktum att Oscar Lindberg klev in i förlängningen med bara en poäng – passningspoängen till 1–2.

Tränarens svar på tilltaget: ”Hjärnsläpp”

Jakub Vrana uppmärksammades för en situation som var minst sagt märklig. Jakub Vrana kastade klubban och Skellefteå fick straff, där de gjorde 4–3 i matchen.

I straffläggningen avgjorde sedan LHC – som håller nio sju poängs distans i botten till HV71. Den tredje raka segern för ”Cluben”.