Lodins karriär var i fara: ”Jag låg och skakade”

Fest och droger var ryktet på stan när Viktor Lodin missade den sjunde avgörande semifinalmatchen i Ängelholm.

I själva verket låg han på sjukhus – där han tvingats genomgå en akutoperation för att kunna rädda hans skadade ben.

– Jag har gjort tre operationer på en vecka, säger FBK-stjärnan till NWT.

Viktor Lodin öppnar upp efter skadan

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Inför den sjunde avgörande matchen mellan Rögle och Färjestad dök det upp många frågetecken när Viktor Lodin saknades i laguppställningen. Det var först efter matchen som frågan kunde besvaras, FBK-stjärnan låg inskriven på sjukhus och hade tvingats akutopereras.

Det var under fredagskvällen efter match sex som Lodin kände att det skulle bli omöjligt att spela på söndagen. Han vände sig till Hell och Strandlund, lagets medicinska team, för att få råd om vad han kunde göra för att bli spelklar. Senare, under samma kväll, åkte han ner till ishallen och växlade mellan kall- och varmbad i ett försök att påskynda återhämtningen

Trots behandlingen tog det inte lång tid innan smärtan skulle bli sämre.

– Det blev betydligt värre. Jag åkte in på sjukhus så från fredag natt fram till söndagen var jag där. Så skrevs jag ut på söndagen och vi trodde att jag skulle bli successivt bättre. Men det bröt ut totalt igen på söndagskvällen och jag fick akutopereras, säger Lodin till NWT.

Lodin: ”De har sytt över 200 stygn”

Operationen var alltså oplanerad och behövde genomföras för att rädda Lodins ben, ingreppet var alltså avgörande för att stjärnan ska kunna spela hockey igen.

Det blev tre operationer på en vecka för 26-åringen. Forwarden menar att om laget hade vunnit match fyra hade han inte varit skadad just nu.

– Jag har väldigt ont. De har sytt över 200 stygn inne och utanpå benet. Det är väldiga smärtor. Jag varken vill eller kan ta morfin så det är klart att det blir jobbigt med bara alvedon. Men det blir lite bättre varje dag.

Det var i samband med en tackling som skadan uppstod. Han fick ett ben mot sitt eget ben i samband. Därefter började han tappa kraft i benet och fick genomföra sista perioden med adrenalin för att undvika smärtan. Men att det skulle krävas tre operationer var inget som Viktor Lodin såg komma.

Samtidigt som match sju skulle avgöras började rykten spridas, många spekulerade att 26-åringen var ute och festade och hade tagit droger när han i själva verket låg med smärtor.

– Men det var hemskt på kvällen där. Jag låg och skakade och hade panik. Det gjorde så fruktansvärt ont. Det fanns inget annat alternativ än att åka in.

När Viktor Lodin kan göra återkomst är inte bestämt. Han har fortfarande kvar stygnen och tar sig fram med hjälp av kryckor. Stjärnan uppger dock att de tuffaste dagarna är över – men att han tar en dag i taget.

Source: Viktor Lodin @ Elite Prospects