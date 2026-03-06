”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Viktor Klingsell kallas hem av Skellefteå. 19-åringen har gjort sju poäng på åtta matcher men återvänder nu till SHL-klubben sedan Östersund missat slutspelet.

Viktor Klingsell återvänder hem till Skellefteå.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Efter onsdagens omgång stod det klart att Östersund missar slutspelet i Hockeyallsvenskan. De kommer att sluta elva och efter kvällens match mot Kalmar är säsongen över för laget. Redan nu väljer då Skellefteå att ta hem Viktor Klingsell igen. Den skickliga forwarden har gjort sju poäng på sina åtta matcher i Hockeyallsvenskan.

Innan utlåningen var han också dominant i U20 Nationell och står i skrivande stund noterad för 40 poäng på 23 matcher.

Nu blir det en återkomst till Västerbotten. Det återstår då att se om 19-åringen kommer att spela med U20-laget primärt eller om han nu får vara med serieledarna i sluttampen av säsongen. Hittills har det blivit tolv matcher i SHL med ett mål som facit dedn här säsongen.

Viktor Klingsell är en framstående spelare i den svenska 07-kullen och gjorde förra säsongen 42 poäng på 29 matcher i Småkronorna. I februari var han även med och spelade för Juniorkronorna och gjorde då sex poäng på fyra matcher. Till nästa säsong väntas han vara med och konkurrera om en plats i junior-VM. Samtidigt som han även lär vara med och slåss om en ordinarie tröja i Skellefteå från start.

Source: Viktor Klingsell @ Elite Prospects