Viktor Grahn sitter på ett utgående kontrakt med regerande mästarna Skellefteå.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Viktor Grahn gjorde succé i Skellefteå under första säsongen med klubben. Backen överträffade förväntningarna och det blev direkt ett SM-guld med Västerbottenslaget.

Nu är Grahn inne på sin andra säsong med Skellefteå där 28-åringen bortsett från ett stabilt backspel även står på fyra poäng på de inledande nio matcherna. Grahns framtid är däremot oviss då backen sitter på ett utgående kontrakt.

– Jag har inte pratat jättemycket med agenten. Jag försöker göra det bra varje dag och förhoppningsvis kan det underlätta lite med hans jobb också, säger Grahn till hockeysverige.se.

Har du hört något från klubben?

– Jag har inte pratat personligen med dem om något sådant men jag vet att agenten för lite samtal med Forssell (Skellefteås sportchef) bland annat. Men det är inget konkret just nu.

Det återstår att se ifall det blir en förlängning för Grahn i Skellefteå.

Vill bli kvar: "Trivs jättebra – är inspirerande"

Efter ungdomsåren i Luleå gick Grahn över till spel i Hockeyallsvenskan. Inför fjolårets säsong värvades backen sedan av Skellefteå efter sex säsonger i andraligan och en i Hockeyettan.

Under förra säsongen stod Grahn för 18 poäng under grundserien och sex poäng under slutspelet. Nu hoppas Grahn kunna nå ytterligare framgångar med de regerande mästarna.

– Jag tycker att det har varit bra här och jag trivs väldigt bra i laget. Att få gå i första säsongen och vinna det är en sak man bara kan drömma om. Jag trivs jättebra med alla i och runt laget, säger Grahn och fortsätter.

– Ja absolut, jag vill bli kvar. Vi trivs jättebra där uppe. Det är en jättebra organisation och ett bra lag som man får vara med och får slåss om att vinna. Det är klart att det är inspirerande.

Hyllar Joel Lundqvist: "En av de största i svensk hockey"

Under gårdagen var Skellefteå på besök i Göteborg för att ta sig an Frölunda i ett toppmöte. Där blev det en tung 2-3 förlust efter straffar i kampen om andraplatsen i tabellen.

– Det var surt. Jag tycker att de första 20 minuterna var inte skitbra från våran sida men sista 40 tycker jag vi steppar upp. Så som hela matchen ser ut så är 2-2 kanske ett rättvist resultat, men det är surt för vi vill vinna alla matcher. Sen är det klart att man blir lite stel och kall när man sitter i båset i 30 minuter innan matchen, säger Grahn.

Backen hänvisar till Joel Lundqvists tröjhissning som skedde inför matchen. Den före detta Frölundakaptenen skulle förevigas i Scandinavium och klubben. Trots att det blev lite svårare att ställa om inför matchen menar Grahn att det var fint att få se Lundqvists hyllning.

– Man blir väldigt inspirerad av att se ceremonin. Jag tycker att de gjorde det jättefint. Joel förtjänar ju absolut att hissas i taket. Han är en av de största i svensk hockey sista tiden så det är bara inspirerande att få se sådant.

För Grahn är en möjlig tröjhissning fortfarande en bit bort i karriären och för att uppnå detta behöver han först en förlängning från Skellefteå. I nuläget är det fortsatt oklart var Grahn kommer hamna efter säsongen.

Härnäst vill backen fokusera på den nuvarande säsongen där nästa match kommer på torsdag då Djurgården gästar Skellefteå.