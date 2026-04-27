Målvakten lägger av − 30 år gammal

Förra säsongen kom Evan Cowley in och gjorde succé i Oskarshamn.

Bara ett år senare meddelar 30-åringen att han avslutar sin hockeykarriär.

Evan Cowley i Oskarshamn förra säsongen.

I december 2024 plockade IK Oskarshamn in den nordamerikanske målvakten Evan Cowley på ett kontrakt för resten av säsongen. Han kom sedan in och gjorde succé i HockeyAllsvenskan.

Cowley spelade starkt direkt i Oskarshamn och avslutade grundserien med 91,5 i räddningsprocent och 2,52 GAA på tolv matcher. I slutspelet steppade Cowley sedan upp och var ännu bättre. Han spikade igen och släppte bara in ett mål i åttondelsfinalen mot Nybro där Oskarshamn vann med 2-0 i matcher. Cowlet storspelade sedan även i kvartsfinalen mot Karlskoga och gav verkligen Oskarshamn chansen. Fyra av sex matcher gick till förlängning och det blev flera målsnåla matcher innan Karlskoga vann med 4-2 i matcher.

Evan Cowley hade 93,5 i räddningsprocent och 2,14 insläppta mål per match över åtta framträdanden i slutspelet. Efter säsongen stod det sedan klart att burväktaren lämnade Oskarshamn och flyttade ner till Österrike för spel i Vienna Capitals.

Evan Cowley avslutar karriären efter säsongen i Österrike

I Wien-klubben har Evan Cowley varit förstemålvakt och vaktat kassen i 35 matcher under säsongen i ICEHL. Han hade då 90,4 i räddningsprocent och 3,03 insläppta mål per match. Nu står det också klart att det blir det sista som målvakten gjorde i sin hockeykarriär.

Vienna Capitals meddelar under måndagen att åtta spelare lämnar föreningen, däribland Cowley. På sin hemsida skriver klubben att Evan Cowley väljer att lägga plockhandsken på hyllan efter säsongen i Österrike.

Cowley spelade i åtta olika länder under sin karriär. Han inledde i USA där han spelade i collegeligan NCAA och sedan tog klivet till farmarligorna AHL och ECHL. Därefter flyttade han till Europa och Cowley har sedermera spelat i Polen, Danmark, Slovakien, Frankrike, Italien, Sverige och Österrike.

Source: Evan Cowley @ Elite Prospects