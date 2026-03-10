Kaptenens kritik: ”Det är ganska solklart”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med 4–4 på tavlan och mindre än fem minuter kvar tog Växjös Brian Cooper matchstraff mot Djurgården. Nu slår kaptenen Joel Persson tillbaka.

– Förklaringen är väl att han tycker att han sträcker ut benet, vilket jag tycker att man tydligt kan se att han inte gör, säger han till hockeysverige.se efter 4–6-förlusten.

Joel Persson är inte överens med domarna efter matchstraffet tilldelats Brian Cooper mot Djurgården. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tisdagsmötet mellan Djurgården och Växjö hade många ansikten. Inte minst under andra halvan där bortalaget både klev ifrån till 4–2 och tappade till 4–6. Bland de avgörande situationerna var dock det matchstraff som delades ut med cirka fem minuter kvar. Detta när Brian Cooper satte in en knätackling på DIF:s storlöfte Viggo Björck.

Efter förlusten medger Växjö-kaptenen Joel Persson att laget ställde till det för sig själva, men menar samtidigt att straffet på Cooper var för hårt.

– Jag tyckte det var en ganska solklar tvåminutersutvisning, men bevisligen så ser vi väldigt olika på situationen. Där någonstans är det såklart oerhört tufft att se att det är sju minuter boxspel på tavlan (även två minuter roughing till Cooper).

– Det är lite vad det är. Det är en del i spelet som vi kan ta med oss, men det är också en del lag i spelet som vi måste tvätta bort väldigt snabbt, fortsätter Persson.

Vad var förklaringen ni fick till beslutet?

– Förklaringen är väl att han tycker att han sträcker ut benet, vilket jag tycker att man tydligt kan se att han inte gör. Då hade båda förmodligen kunnat bli rätt skadade om han hade sträckt ut benet. De kanske har någon annan vinkel, ingen aning, men utifrån den vinkeln som jag kan se, och vi kan se, så tycker vi att det är ganska solklart att Brian håller benet där det ska vara. Sen är det han som bestämmer och vi kan inte göra så mycket annat än att rätta oss efter det, säger Persson

Hellberg svarar Persson: ”Väldigt stor risk”

När Magnus Hellberg, målvakt i Djurgården, får ge sin syn är han inne på motsatt spår.

– Det är en farlig situation. Sen vet jag inte om han gör det med flit eller inte… men det är klart, klipper man benen så är det väldigt stor risk att någon skadar sig. Jag tycker att domarbeslutet var helt korrekt. Sen kan inte han vara speciellt nöjd med att han tar en femma i det viktiga skedet i matchen. Det är bara att tacka och ta emot. Jag är glad att Viggo förmodligen inte skadade sig. Det är läskigt att se när det blir en sådan situation, säger han.

Joel Persson menade att det var en solklar tvåa…

– Nej, det är svårt att säga. Det hade kunnat bli ganska illa det där tror jag. Viggo är en bra spelare som kommer med mycket fart. Sen om det är en tvåa eller femma vill jag inte spekulera i. Vi har stått här och haft många domarbeslut mot oss under säsongen, men man får lita på att de tar rätt beslut.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects