Pittsburgh vann – reducerar matchserien mot Philadelphia

Pittsburgh vann femte matchen mot Philadelphia på hemmaplan med 3–2 (1–0, 2–2, 0–0) i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed reducerar Pittsburgh i matchserien, som Philadelphia leder med 3-2 i matcher.

Pittsburgh–Philadelphia – mål för mål

Elmer Söderblom gjorde 1–0 till Pittsburgh efter bara 2.45 med assist av Anthony Mantha och Parker Wotherspoon.

Pittsburgh inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Connor Dewar innan Philadelphia svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Travis Sanheim för framspelad av Rasmus Ristolainen och Travis Konecny efter 15.06.

I slutminuterna var det dock Pittsburgh som tog greppet. Kris Letang gjorde 3–2 efter 17.12, på pass av Sidney Crosby och Ryan Shea.

I tredje perioden höll Pittsburgh i sin 3–2-ledning och vann.

Lagen möts igen på torsdag 01.30.

Pittsburgh–Philadelphia 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 1–0 (2.45) Elmer Söderblom (Anthony Mantha, Parker Wotherspoon).

Andra perioden: 2–0 (23.17) Connor Dewar (Sidney Crosby, Blake Lizotte), 2–1 (23.29) Alex Bump (Rasmus Ristolainen, Noah Cates), 2–2 (35.06) Travis Sanheim (Rasmus Ristolainen, Travis Konecny), 3–2 (37.12) Kris Letang (Sidney Crosby, Ryan Shea).

Utvisningar, Pittsburgh: 4×2 min. Philadelphia: 4×2 min.

Ställning i serien: Pittsburgh–Philadelphia 2–3 (bäst av 7)

Nästa match:

30 april, 01.30, Philadelphia–Pittsburgh