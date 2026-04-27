Nashville Predators värvar den eftertraktade belarusiske forwarden Vitalij Pintjuk, som skrivit på ett ettårigt rookiekontrakt efter en stark säsong i KHL.

Vitalij Pintjuk är klar för spel i Nashville Predators.

Nashville Predators har skrivit ett ettårigt rookiekontrakt med forwarden Vitalij Pintjuk, meddelade klubben på måndagseftermiddagen.

24-årige Pintjuk, som uppges ha varit hett eftertraktad av flera NHL-klubbar, noterades för 31 mål och 66 poäng på 65 matcher med KHL-klubben Dinamo Minsk under grundserien 2025/26. Den 190 centimeter långe centern följde upp det med två mål och sju poäng på åtta matcher i Gagarin Cup-slutspelet 2026.

Pintjuks agent, Dan Milstein, var först med att rapportera om övergången. Enligt PuckPedia innehåller kontraktet en maximal rookielön på 922 500 dollar, en signeringsbonus på 102 500 dollar samt prestationsbonusar på upp till en miljon dollar.

Vitalij Pintjuk var eftertraktad av flera NHL-klubbar

Allmänt betraktad som den mest attraktiva europeiska free agent-spelaren på marknaden i våras, uppges Pintjuk ha kokat ner sitt val till två klubbar under helgen: Nashville och Los Angeles Kings. Valet föll till slut på Predators, och kontraktet gäller för säsongen 2026/27.

Pintjuk är född i Zjlobin i Belarus och spelade större delen av sin juniorhockey i hemlandet innan han anslöt till OHL-klubben Kingston Frontenacs säsongen 2019/20. Efter ett år i Nordamerika återvände han dock till Belarus, där han spelat sedan dess.

Han har tillbringat delar av de sex senaste säsongerna i KHL med Dinamo Minsk, men det är först under de två senaste åren som han slagit igenom på allvar. Efter 25 mål och 43 poäng på 66 matcher 2024–25 blev han uttagen till KHL:s All Star-match, och följde upp med att sluta trea i ligans skytteliga med 31 mål säsongen därpå.

Nashville slutade fyra poäng bakom den sista slutspelsplatsen i Western Conference säsongen 2025/26, med ett facit på 38–34–10 och totalt 86 poäng på 82 matcher. Steven Stamkos och Filip Forsberg var lagets främsta mål- respektive poänggörare med 42 mål respektive 75 poäng.

