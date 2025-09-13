Viggo Björck slog poängrekord i J20-serien förra säsongen.

Nu gör Djurgårdens 17-årige storlöfte SHL-debut i premiären mot Skellefteå – och kan bli den första spelaren född 2008 att få speltid i högstaligan.

Viggo Björck SHL-debuterar med Djurgården i premiären mot Skellefteå.

Redan förra året fick Viggo Björck som 16-åring göra debut i Hockeyallsvenskan, där han blev den första spelaren född 2008 att spela i andraligan. Den här eftermiddagen har han på nytt chansen att skriva in sig i svensk hockeys historieböcker.

Storlöftet finns med i Djurgårdens premiärlag mot Skellefteå, där han ingår i lagets fjärdekedja med Ludvig Rensfeldt och Albin Grewe, enligt de laguppställningar som lämnats in inför matchen.

Djurgården saknar emellertid lagkaptenen Marcus Krüger, som inte kommer till spel i premiären mot Skellefteå.

Kan bli första spelaren född 2008 att få speltid i SHL

Skulle Björck få istid i matchen blir han således den första spelaren född 2008 att få speltid i SHL. Förra säsongen fanns jämnårige Alex Kristiansson med i Timrås SHL-trupp i en match, men 17-åringen fick ingen speltid i matchen.

Björck hade en dominant säsong i Djurgårdens J20-lag förra säsongen, där han slog nytt poängrekord med 74 poäng (27+47) på 42 grundseriematcher och ytterligare 15 poäng (4+11) på nio slutspelsmatcher när Djurgården vann JSM-gud. Björck vann även guld med Djurgårdens J18-lag, där han stod för totalt 28 poäng på 14 matcher förra säsongen.

Förutom Björck gör även stortalangerna Anton Frondell och Victor Eklund sina SHL-debuter med Djurgården i dag.