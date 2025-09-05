Derbyt mot Björklöven slutade i en övertygande 7–3 vinst för Skellefteå . Nyförvärvet Victor Stjernborg tvingades dock att lämna matchen efter en tackling från Matt Cairns.

– Vi hoppas att det inte är allvarligt, säger kapten Jonathan Pudas till Norran efter matchen.

Victor Stjernborg anslöt till Skellefteå från Växjö inför säsongen. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Det var tydligt vilket som var det bättre laget när grannarna Björklöven och Skellefteå drabbade samman under torsdagen. Skellefteå tog tidigt ledningen genom Rickard Hugg, och från och med första målet till slutvisslan var det ingen tvekan om vilka som skulle gå vinnande ur derbyt.

I den tredje perioden tvingades nyförvärvet från Växjö Victor Stjernborg lämna isen efter en tackling från Björklöven-backen Matt Cairns. Efter matchen beklagade sig Skellefteås kapten Jonathan Pudas för Norran.

– Den tar olyckligt även om det inte är någon jättekraft. Tråkigt att han klev av, men vi hoppas att det inte är allvarligt.

”Försökte ärligt talat inte ens tackla honom”

Matt Cairns fick avtjäna två minuter i utvisningsbåset, trots att domarna videobedömde tacklingen. Backen yrkade på självförsvar när han efter matchen intervjuades av Västerbottens-kuriren.

– Jag försökte ärligt talat inte ens tackla honom. Pucken var där i närheten och jag försökte agera på det, då åkte han in i mig. Det var som en reaktion där jag försökte försvara mig själv, jag försökte absolut inte tackla honom i huvudet. Jag försökte förklara lite för domarna, men jag ville inte snacka för mycket med dem.

”Stor skaderisk”

Jonathan Pudas delar inte domarnas uppfattningn om att tacklingen bara förtjänade en tvåminutersutvisning.

– Det är en snabb sport och ibland blir det så. Men det skulle ha varit en femma, det är ganska stor skaderisk. Men skit samma, säger han till Norran.