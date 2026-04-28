JVM-guld och en första riktig säsong med seniorhockey. Men det var också en säsong med skadeproblem, och en säsong där han fick se sitt Leksand åka ur SHL och sin pappa få sparken som sportchef. För hockeysverige.se berättar Victor Johansson om:

Berg- och dalbane-säsongen.

Leksands jobbiga år.

Den känsliga flytten till Brynäs.

Samtalen med Alcén.

Sin egen utveckling.

Victor Johansson lämnade Leksand för Brynäs.

Foto: Måns Karlsson & Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Det har varit svettigt. Framför allt i gymmet, såklart. Men det var lite nervöst att träffa alla också.

Victor Johansson är inne på sin andra dag som Brynässpelare. Under måndagen samlades laget för första gången efter att säsongen tagit slut, och då fanns två nya spelare med: Charlie Forslund och JVM-guldvinnande Johansson. I ett annars ganska åldrande Brynäslag ska de båda 06:orna komma in med en ungdomlig entusiasm.

– Man märker att det är en stark grupp med mogna grabbar. Så vi kommer in och är lite ungtuppar, ja, säger Johansson:

– Men alla är trevliga och snälla och man märker att det är ett jäkla ”go”. Men det är klart vi måste anpassa oss lite. Vi snackar kanske inte på samma sätt.Vi är väl ”generation Z” eller vad man brukar säga, skrattar nyförvärvet.

Victor Johansson presenterade som Brynässpelare under förra veckan. Dagen innan han fyllde 20 år. Detta efter en säsong som var minst sagt speciell. Han lånades ut till Oskarshamn, där han tillbringade merparten av säsongen. Det blev 22 allsvenska matcher plus fem allsvenska slutspelsmatcher, och tio SHL-matcher med Leksand. Dessutom klämde han in ett skapligt JVM mitt i alltihopa.

Victor Johansson, omgärdad av Alfons Freij och William Håkansson.

Foto: Bildbyrån.

Victor Johansson om händelserika säsongen

Något som gjorde säsongen än mer speciell var att han fick se sitt Leksand åka ur SHL, samtidigt som han själv spelade för Oskarshamn. Dessutom fick hans pappa, Thomas Johansson, sparken som sportchef från Leksand. Mitt under säsongen. Och till råga på allt spelade ju storebror Anton i laget.

– Det var en berg- och dalbana, skulle jag säga. Jag lånades ut i augusti, jag åkte på en skada, kom tillbaka från den, spelade i Oskarshamn, kallades tillbaka till Leksand, sen kom JVM, jag blev skadad igen, kom tillbaka, kallades upp till Leksand… Det var jobbigt, skulle jag säga. Samtidigt som jag också känner att jag fick ut mycket av det.

Hur var det att följa det som hände i Leksand? Du var där men ändå inte där.

– Det var tufft. Man vill ju inte att laget man spelar i ska åka ur. Det vill man såklart aldrig. Så det var tuffa tider. Alla kämpade verkligen som fan men fick inget betalt för det. Nej…det var jättejobbigt.

Victor Johansson i duell med Gabriel Olsson.

Foto: Bildbyrån.

Gick det ändå att fokusera på ditt, när det hände så mycket saker i Leksand?

– Ja, absolut. Det gjorde det. Men man följde ju såklart det som pågick i Leksand också. Samtidigt var jag tvungen att lära mig att ”nu är jag här, nu fokuserar jag på det här”, och lägga fokus på där jag spelade för stunden. Och sen fick jag ta det andra som det kom, på något sätt.

Med facit i hand – var utlåningen till Oskarshamn bra för dig?

– Ja, det tycker jag. Det var rätt steg för mig. Det var nyttigt för mig att åtminstone få typ halva säsongen i Oskarshamn. Jag känner att jag fick komma in i seniorhockeyn på rätt sätt. Men sen var det tufft, också.

På vilket sätt?

– Det gick inte att göra samma saker som i J20. Jag fick lära mig att anpassa mitt spel lite. Det var stor skillnad i farten, strukturen, storleken på spelarna, och så vidare.

Victor Johansson om flytten till Brynäs

Det blev till sist tio poäng på 22 matcher i det som var den Torontodraftade backens första allsvenska säsong. Och nu väntar alltså ytterligare ett kliv uppåt i seriehierarkin. Nu är tanken att Victor Johansson ska bli SHL-spelare på heltid. Och han ska bli det i Leksands stora rival: Brynäs.

Något som delvis väckt irritation från Leksandssupportrar på sociala medier.

– Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, säger han om den känsliga flytten.

– Jag har svårt att säga så mycket om det om jag ska vara ärlig. Ibland måste man göra tuffa val och fatta tuffa beslut, och jag tror det här är en flytt som kan gynna mig.

Victor med storebror Anton i Leksandströjan.

Foto: Bildbyrån.

Varför gjorde du flytten?

– Jag hade ett bra snack med Johan Alcén (sportchef, reds.anm) och tränarstaben och de har en väldigt bra plan för mig. Sen vet jag att Brynäs är bra som organisation och att det kommer finnas en bra utvecklingsmiljö för mig. Det var därför jag tog det här beslutet.

Hur mycket har du hängt med på Brynäs resa de senaste åren?

– Det är klart att man håller koll när man spelar i det rivaliserande laget, så jag vet vad de gjort både i HockeyAllsvenskan och SHL och att de har slutat topp-sex båda åren sen de gick upp igen. Det är en cool resa.

”Det ligger i slutändan på mig”

Johansson säger att han behöver bevisa sig för att få en ordinarie plats i laget.

– Vi har väl inte gått in på någon specifik roll, det enda jag frågat om egentligen är om jag kan få chansen. Sen vet jag att det i slutändan ligger på mig.

– Min utmaning ligger i att först och främst visa att jag förtjänar en plats, och där vet jag att sommaren kommer bli väldigt viktig. Jag behöver bygga upp kroppen och bli starkare.

Och hockeymässigt, vilka steg behöver du ta där?

– Jag behöver nöja mig med att göra det enkla. Sakerna som var enkla i J20-serien kommer inte gå att göra här – utan här får jag nöja mig med att lägga en tvåmeterspass, för att ta ett exempel.

– Men det ska bara bli skitkul. Jag är supertaggad. Jag bara längtar till augusti så man får sätta igång på riktigt, avslutar Victor Johansson.

