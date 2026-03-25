Victor Eklund lämnar SHL – ansluter till New York Islanders

Djurgårdstalangen Victor Eklund lämnar stockholmslaget för att förlänga sin säsong i AHL.

Under veckan väntas 19-åringen att ansluta till New York Islanders organisation.

– Tusen tack för allt stöd, säger Victor Eklund till Djurgårdens hemsida.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån

Talangen Victor Eklund har gjort sitt för säsongen med Djurgården efter uttåget från åttondelsfinalerna. Dock är inte 19-åringens säsong över. Nu åker Eklund över till Nordamerika och förlänger säsongen. I somras draftades forwarden av New York Islanders, nu ansluter Eklund till organisationens AHL-lag Bridgeport Islanders.

– Jag har haft väldigt kul den här säsongen! Det har gått upp och ner. Det var svårt i början att komma från Hockeyallsvenskan upp till SHL, men jag tycker att jag hittat rätt i spelet och det har varit magiskt. Jag känner mig så jäkla hemma här, tusen tack för allt stöd, säger Victor Eklund till Djurgårdens sajt.

Junioren har minst sagt imponerat i djurgårdströjan. Säsongen 2024/2025 var han med och spelade upp Djurgården till SHL och noterades för 31 poäng (19+12) på 42 matcher i Hockeyallsvenskan. Även denna säsong har löftet visat framfötter. På 43 framträdande i Svenska Hockeyligan stod 19-åringen för 24 poäng (6+18).

– Vi tycker att det är bra och väldigt roligt för Victor att, precis som Anton, spela hockey längre in under våren. Victor har gjort en riktigt fin säsong där han verkligen kämpat sig in i SHL-spelet och etablerat sig på den här nivån. Det ska bli spännande att följa honom den närmaste tiden, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård på klubbens hemsida.

