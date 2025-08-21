Otäcka skadan: ”Hör ingenting på ena örat”

Sedan olyckan under förra veckans träning har han inte synts till.

Nu ger Leksands Lukas Vejdemo en uppdatering kring sin otäcka skada.

– Jag kände direkt att det inte var bra alls, säger han till Falu-Kuriren.

Lukas Vejdemo med Leksand och Tre Kronor. Foto: Bildbyrån (montage).

När Leksand åkte iväg för möten med Färjestad och Frölunda under Strömstad Hockey Classic lämnades både Matt Caito (som nyligen blivit pappa) och Lukas Vejdemo hemma. Nu berättar den sistnämnde för första gången om den otäcka skadan som uppstod under en träning i förra veckan.



Ett tungt skott som skickades iväg när laget övade på sitt powerplay-spel tog nämligen illa i huvudet på centern.



– Hela situationen var väldigt oturlig. Pucken träffade illa på örat och det ringde till rätt bra. Det går så fort att man inte hinner reagera. Jag kände direkt att det inte var bra alls, säger han till Falu-Kuriren under torsdagen och fortsätter om sin status:

– Jag tror inte att det ska vara alltför farligt. Jag hoppas kunna vara med och träna ganska snart igen. Vi får ta det dag för dag.

Kan behöva operera: ”Hör ingenting”

Det hela har dock, hittills, lämnat bestående men hos Lukas Vejdemo.



– Just nu hör jag ingenting alls på ena örat. Vissa gånger läker det av sig själv, andra gånger krävs en operation. Som jag förstått det är det inget man behöver göra direkt, utan man kan avvakta med operationen, säger 29-åringen till FK.



Lukas Vejdemo vände hem från Nordamerika till Sverige och Djurgården i februari 2023, men var redan fyra månader senare presenterad i Leksand. Där har det nu blivit två SHL-säsonger. Den första med 10 mål och 13 assist under grundserien, och den andra med sju plus nio.



Leksands torsdagsmöte med Färjestad, 21 augusti, i Strömstad har nedsläpp 19.00.

