En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut grundseriens tjugoandra och näst sista ”Veckans lag” i SHL.

Målvakten kommer med för tredje (!) gången.

”Wow, vilken comeback!”

Nådde till sist drömgränsen för första gången.

”Håller han den här poängformen – då blir de obehagliga i slutspelet”

Veteranen är i storform.

Jättelyftet efter coachbytet.

Målvakt

Adam Åhman, Växjö (3)

Det var bara Åhman och Waltteri Ignatjew som vann två matcher den gångna veckan. Av dem råder det ingen tveksam om att Åhman var den vassaste. Han släppte in tre mål på två matcher och stoppade 46 skott på de matcherna.

Faktum är att Adam Åhman, lite i skymundan, gör en jättesäsong för Växjö. Det här är tredje gången han kommer med i veckans lag, och med det delar han förstaplatsen med en viss Strauss Mann. Inte illa.

Backar

Oscar Fantenberg, Linköping

Wow! Vilken comeback Oscar Fantenberg har gjort. Jag är faktiskt lite i chock, och det tror jag de flesta är. Att han skulle komma in och vara så här bra från dag ett…det vet jag inte om ens de mest optimistiska Linköpingssupportrarna hade kunnat drömma om.

Han har gjort nio poäng på sju matcher, han har spelat massor – och han har hjälpt LHC till tre segrar. Den gångna veckan gjorde han 0+2 i straffvinsten mot HV71 och sen var det han själv som avgjorde i förlängningssegern mot Brynäs.

Joel Persson, Växjö (2)

Joel Persson har levererat smörpass efter smörpass i veckan. Han gjorde tre assistpoäng på de två matcherna och har nu gjort poäng i nio av de tio senaste matcherna. Han lyckades också – till slut – nå 40-poängsvallen för första gången i karriären. Detta efter att han varit nära ett helt gäng gånger.

Persson kommer med i veckans lag för andra gången.

Forwards

Viktor Lodin, Färjestad

Efter en, sett till förväntningarna, tung säsong har det plötsligt börjat rassla in poäng för Viktor Lodin. Och ja, nu står han på 42 poäng på 46 matcher och ligger runt topp-tio i SHL:s poängliga. Trots att vi pratat om det här som en besvikelse till säsong. Det säger en del om kvalitén som finns i den här spelaren.

Förra veckan dominerade han totalt mot Rögle där det blev fem (!) poäng. Lördagen innan dess hade han tre poäng mot Växjö. Om Viktor Lodin lyckas hålla sin poängform intakt i någon vecka till…då kommer Färjestad bli obehagliga att möta i slutspelet.

Lodin kommer faktiskt med i Veckans Lag för första gången den här säsongen.

Nick Shore, Linköping

Här är en annan spelare som hittat formen. Nick Shore har inte haft en speciellt bra säsong, men veckan som gick hjälpte han LHC till två blytunga segrar som säkrade deras SHL-existens även kommande säsong. Veteranen gjorde 2+1 mot HV71 och 0+2 mot Brynäs. I Brynäsmatchen dominerade han tillsammans med Remi Elie, som likt Fantenberg betytt enormt mycket för LHC när han väl varit skadefri.

Shore kommer med i Veckans Lag för första gången.

Radim Zohorna, Färjestad (2)

Ytterligare en spelare som verkligen kommit igång under slutdelen av säsongen. Radim Zohorna har verkligen varit en besvikelse, men nu är en av en av ligans hetaste spelare. Sedan Jörgen Jönsson ersattes av Cam Abbott i FBK-båset har tjecken gjort 13 poäng på 14 matcher, att jämföra med elva poäng på 30 matcher med Jönsson i båset. Han er ut som en ny spelare efter coachbytet.

Den skicklige tvåvägsspelaren kommer med i Veckans Lag för andra veckan i rad, efter att ha gjort 1+3 under veckans två matcher.

