En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens tjugoförsta ”Veckans lag” i SHL.

Luke Philp har hittat poängformen.

Foto: Bildbyrån.

Målvakt

Linus Söderström, Skellefteå

Ja, det var många målvakter som imponerade i veckan. Förutom Söderström höll Erik Källgren, Filip Larsson, Strauss Mann (grattis till rekordet!) och Joel Lassinantti nollan i en match. Men jag väljer ändå Linus Söderström som målvakt i veckans lag – i den stenhårda konkurrensen.

Söderström har precis gjort säsongsdebut och det märks inte ens att han varit borta över huvud taget. I lördagens match mot Luleå, hans blott andra start för säsongen, höll han nollan i matchen och spikade sen också igen i straffläggningen.

Skellefteå går in i slutspelet med ett av de bästa målvaktsparen i ligans historia.

Backar

Arvid Lundberg, Skellefteå

Vi återvänder till Den Där Matchen i lördags. Matchen mellan Luleå och Skellefteå, som blev en omedelbar klassiker med tanke på…ja, allt som hände. För det var verkligen så: Allt hände. Förutom den lilla detaljen att det inte gjordes några mål. Matchen slutade 0-0 och gick till straffar, där Arvid Lundberg av alla människor avgjorde.

Lundberg var också isens gigant under matchen. Han tog ett enormt ansvar och var på isen nästan hela tiden efter Emil Djuses matchstraff. Det här var Arvid Lundberg när han är som allra bäst.

David Quenneville, Örebro (2)

Varenda bottenlag tog rikligt med poäng i veckan. Örebro tog fem poäng som kan vara skillnaden mellan SHL-spel och hockeyallsvenskt spel till hösten. En stor anledning till de fem poängen var David Quenneville.

Backen gjorde 1+2 på två matcher, och målet var dessutom matchavgörande. Han var på isen vid fyra mål framåt och inte ett enda mål bakåt. Det är svårt att begära så mycket mer än så. Nu är han åtta (!) i hela SHL:s poängliga.

Forwards

Robin Kovács, Linköping (2)

Ja, Kovács var direkt svag i matchen mot Leksand. Men man får säga att LHC-forwarden vägde upp för den bleka insatsen senare i veckan. Han gjorde Linköpings båda mål i 2-3-förlusten mot Växjö och slog sen till med 2+2 i 5-2-segern mot Malmö. En vinst som mycket väl kan ha säkrat Linköpings SHL-kontrakt.

Kovács, som kommer med i veckans lag för andra gången den här säsongen, ligger så bra som sjua i SHL:s poängliga. De sex poäng han gjorde förra veckan var den bästa noteringen i hela ligan.

Radim Zohorna, Färjestad

Har det börjat lossna för den här ifrågasatta och stundtals väldigt kritiserade värvningen? Radim Zohorna har överlag varit en besvikelse men har på senare tid i alla fall fått lite offensiv utdelning med poäng i tre av sina fyra senaste matcher.

Förra veckan lyckades tjecken notera en assistpoäng i Färjestads straffvinst mot Leksand, och sen gjorde han två mål i den närmast chockartade 7-1-segern mot Växjö.

Om det på allvar har lossnat för Zohorna nu…då har Färjestad en potentiell joker i slutspelet.

Luke Philp, Färjestad

Ett annat av Färjestads nyförvärv som verkligen hittat formen efter en trööög start är Luke Philp. Den lille forwarden har faktiskt gjort 4+4 på de fyra senaste matcherna, och totalt har han lite i skymundan kommit upp i 30 poäng. En allt annat än svag siffra för en spelare under en debutsäsong i SHL.

Har han rent av spelat sig till ett nytt kontrakt med Färjestad?

Den gångna veckan lyckades Philp göra 2+3 på två matcher.

