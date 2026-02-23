”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens tjugonde ”Veckans lag” i SHL.

Har Leksand rest sig på nio?

Från iskall till glödhet.

Kan bli den andra att nå 40 poäng.

Är en av de bästa i ligan efter nyår

20-åringen tar SHL med storm.

Gnuggaren är en av de hetaste i SHL.

Kieffer Bellows.

Foto: Bildbyrån

Målvakt

Marcus Gidlöf, Leksand

Han hoppade in och räddade åtta skott när Filip Larsson utgick med en skada i den sensationella straffsegern mot Skellefteå i torsdags. Sen spikade Gidlöf igen helt i lördagens 3-0-vinst mot Örebro. Leksand reste sig på nio och vann två matcher de helt enkelt var tvungna att vinna – och det kan de i ganska stor utsträckning tacka Gidlöf för.

Det blev 34 räddningar, noll insläppta mål och två segrar för Leksandsmålvakten i veckan.

Marcus Gidlöf.

Foto: Bildbyrån.

Backar

Alfons Freij, Timrå (2)

För tre matcher sedan hade han gjort 0+2 på 32 matcher. Efter 35 matcher har han nu gjort 4+3. Alfons Freij är faktiskt hela SHL:s mest formstarka spelare just nu. Efter en säsong där han spelat bra men inte fått utdelning har det plötsligt lossnat ordentligt.

På förra veckans två matcher gjorde backen 3+1 och hjälpte Timrå till två segrar som tog dem både ett och två steg närmare slutspel.

Johannes Kinnvall, Brynäs (4)

En annan back i stark poängform är Johannes Kinnvall. Efter en offensiv svacka har han nu gjort åtta poäng på sina fyra senaste matcher. Nu är han dessutom otroligt nära att bli den blott andra backen att nå 40 poäng vid två olika tillfällen. Kinnvall gjorde 40 poäng för HV71 för sex säsonger sedan och står nu på 37 poäng på 44 matcher.

Veckan som gick gjorde han 0+3 på två matcher och var framför allt i segern mot Djurgården en av isens bästa spelare.

Johannes Kinnvall.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Forwards

Kieffer Bellows, Brynäs

Vi håller hos kvar i Brynäs. Där hittar vi Kieffer Bellows, som efter en hemsk förstahalva av säsongen verkligen hittat rätt i SHL. Efter nyår är det bara Oscar Lindberg, Robin Kovacs, Emil Pettersson och Felix Nilsson som producerat fler poäng än den tidigare JVM-stjärnan.

Bellows, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt med Brynäs, gjorde den gångna veckan 1+3 på två matcher. Han fick dessutom ett omdiskuterat mål bortdömt i straffläggningen i lördagens förlustmatch mot Luleå.

Kieffer Bellows. Foto: Aron Broman / Bildbyrån

Felix Nilsson, Rögle (2)

Felix Nilsson, var det ja. Han är en av blott fyra spelare som varit hetare än Kieffer Bellows efter nyår. Men med Nilsson får man ju så mycket mer än poäng. Han är så nyttig för Rögle på en massa andra sätt också. Det är otroligt imponerande att se vilka steg han tagit det senaste året.

Veckan som gick landade 20-åringen på 1+3 på två matcher. I fem mot fem-spelet var han dessutom inne på fyra mål framåt och bara ett bakåt.

Felix Nilsson. Foto: Bildbyrån.

Erik Walli-Walterholm, Timrå

Erik Walli Walterholm är, lite otippat, en av SHL:s hetaste spelare. Timrås gnuggarforward har gjort poäng i sju av de nio senaste matcherna, totalt nio poäng under den perioden. Detta efter att han gjort sex poäng på 34 matcher dessförinnan.

Under veckans två segermatcher blev det 2+2 från Timråforwarden. I lördagens match mot Djurgården blev han matchhjälte.