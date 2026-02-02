”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens artonde ”Veckans lag” i SHL.

Nödlösningens succé.

Stormar mot rekordet.

Kan han få ett lyft efter tränarbytet?

Leder bottenlaget.

Lindbergs nya supervecka.

Är han bättre än på tio år?

Målvakt

Felix Sandström, HV71

Felix Sandström var den målvakt som stoppade flest skott av alla förra veckan: 56. Han var också en av blott två målvakter som vann båda sina starter förra veckan. När Felix Sandström värvades in var det nog inte speciellt många som höjde på ögonbrynen, men med facit i hand har den värvningen visat sig bli otroligt viktig för HV71:s del.

De är alltjämt på kvalplats, men fortsätter Sandström storspela är det bara en tidsfråga innan de kravlar sig över strecket.

Backar

Jonathan Pudas, Skellefteå (3)

SHL:s bästa back bara fortsätter att dominera i SHL. Veckan som gick gjorde han sanslösa sex poäng på två matcher, och de två målen innebar dessutom att han slog Göran Lindbloms 45 år gamla klubbrekord för Skellefteå AIK gällande mål för en back. Det säger allt om vilken stor spelare Jonathan Pudas är.

Han stormar mot alla tiders backpoängrekord, och kommer nu med i veckans lag för tredje gången den här säsongen.

Filip Roos, Färjestad

Filip Roos kommer med i veckans lag för första gången. Inför säsongen hyllades han som en av de bästa värvningarna i SHL, men under säsongen har hans insatser mest mötts av kritik. Kanske är Roos en av de spelare som kan lyfta sig i med Cam Abbotts ledarskap i FBK-båset?

Veckan som gick gjorde backen 3+1 när Färjestad tog två raka segrar, att jämföra med 4+6 på de 39 matcherna dessförinnan.

Forwards

Jonathan Ang, HV71 (3)

Linus Omark får säga vad han vill, om att Jonathan Ang bara tillhör bottenlag. Han gör det han kan för att dra HV71 bort från bottenstriden. Den gångna veckan blev det 3+1 när HV71 tog två livsnödvändiga segrar, och han fortsätter vara en av SHL:s hetaste spelare.

Ang, som kommer med i veckans lag för tredje gången, är nu trea i skytteligan och femma i poängligan. Det är minst sagt imponerande.

Oscar Lindberg, Skellefteå (7)

Superlativen börjar ta slut för det Oscar Lindberg sysslar med den här säsongen. Han kliver fram hela tiden. Målen han gör är inte direkt bara 5-1-mål i en storseger, utan det är viktiga mål. Gång på gång. I helgens match mot Brynäs stod han för två drömassist när Skellefteå vände 1-3 till 4-3, och det var förstås han som sköt 3-3-målet med en minut kvar att spela.

Det är långt ifrån första gången han gör ett viktigt mål i slutminuterna.

Totalt gjorde SHL:s bästa spelare sex poäng på två matcher.

Lindberg taktar just nu mot 73 poäng, vilket skulle vara den näst högsta poängnoteringen i ligans 50-åriga historia. Inte så konstigt att han kommit med i veckans lag sju (!) gånger, med andra ord.

Anton Rödin, Brynäs (3)

I ett allt mer svårslaget Brynäs sticker Anton Rödin verkligen ut just nu. Han är egentligen den enda forward som konsekvent levererar poäng just nu, i ett lag som annars drivs ganska hårt av sin backproduktion. Veckan som gick gjorde han tre assistpoäng på två matcher, och var återigen Brynäs klart bästa spelare.

Vid 35 års ålder är Rödin återigen en av SHL:s bästa forwards, och frågan är om han rent av gör sin bästa säsong sedan han utsågs till ligans bästa spelare för tio säsonger sedan.

