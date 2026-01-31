Omarks pik: ”Vill man spela i botten värvar man honom”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Ang sänkte Luleå med två mål på sin födelsedag. I present fick HV71-stjärnan sedan en rejäl pik från Linus Omark.

– Vill man spela i botten värvar man honom, säger Luleå-veteranen till NSD efter 2–1-matchen.

Linus Omark, Luleå, och Jonathan Ang, HV71, har mötts tidigare. Foto: Bildbyrån (montage).

Med 39 poäng på 41 matcher har Jonathan Ang varit HV71:s kanske största ljusglimt under den tunga SHL-säsongen. Och nu, med elva matcher kvar att spela, har han även sett till att Jönköping-laget har en chans att klättra upp på säker mark.

Men hans spel imponerar inte på alla.

Efter lördagens 2–1-match mot Luleå, där han klev av som tvåmålsskytt, får kanadensaren ta emot en rejäl pik från Linus Omark.

– Jag har mött Ang i Schweiz också. Han spelar alltid i bottenlag. Vill man spela i botten värvar man honom, säger Luleå-veteranen till NSD och fortsätter:

– Han är duktig, snabb och gör mål – men hockey är mycket mer än det. Det finns bättre spelare än honom i den här ligan.

Experterna håller inte med: ”Hade redan varit klara för kval”

Orden lyfts även av TV4 under slutet av lördagens sändning. Men experterna är tydliga med att de tycker att Omark har fel.

– Jag kan säga så här. Hade de inte haft Jonathan Ang så hade de varit nere vid Leksand, och kanske strax därunder. Då hade de redan varit klara för kval, säger Sanny Lindström.

– Vi pratade tidigare lite löst ”är det en MVP?”. Oscar Lindberg är det, Magnus Hellberg är där, sen är det Ang, fortsätter han.

Programledaren Lena Sundqvist tar vid.

– Just nu är det han som avgör för dem match efter match, han bär dem ju offensivt.

– Oerhört stark, just med sitt skott och farten han har. Imponerande, tillägger experten Petter Rönnqvist.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects