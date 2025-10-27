Veckans lag #6: ”Han gjorde 80 procent av lagets mål”

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens sjätte ”Veckans lag” i SHL.

”Där har Färjestad verkligen fått ett lyft”

Blivit en publikfavorit och profil.

Seriens bästa back?

Låg bakom samtliga (!) mål.

Hur länge håller Lindbergs superform i sig?

Han var veckans bästa spelare.

Målvakt

Emil Larmi, Färjestad

Rickard Wallin har fått en del kritik för sitt lagbygge den här säsongen, men är det någonstans man verkligen kan säga att Färjestad lyft är det på målvaktssidan. Emil Larmi och Melker Thelin har redan presterat fler bra matcher än vad Färjestads målvakter gjorde på hela förra säsongen. Thelin är en segermaskin, och Larmi är i sina bästa stunder en absolut toppmålvakt.

I lördagens match mot Brynäs storspelade finländaren och gjorde mängder av svettiga räddningar. Han var kort och gott den främsta anledningen till varför Färjestad tog sin fjärde seger på de fem senaste matcherna.

Source: Emil Larmi @ Elite Prospects

Backar

Mark Friedman, Rögle

Mark Friedman blev en publikfavorit och en profil i den här ligan på kortare tid än vad som är normalt. Han är en retsticka, han har fysiken och han är också ganska spelskicklig. Det här får beskrivas som ett av Hampus Sjöströms mest lyckade nyförvärv sedan han tog över sportchefsrollen i Rögle.

Veckan som gick gjorde Friedman två poäng, och i 5-0-segern mot HV71 var han dessutom +4 i plus/minus-statistiken. Hur pålitlig plus/minus-statistiken faktiskt är när det gäller en spelares prestation och betydelse för laget kan man verkligen diskutera. Men det är ju inte direkt så att det skadar att han de fyra senaste matcherna gått plus vid samtliga tillfällen, och att han vid de tio senaste matcherna bara gått minus en gång.

Source: Mark Friedman @ Elite Prospects

Henrik Tömmernes, Frölunda (2)

Frölunda fortsätter dominera i SHL, och en av de stora anledningarna till det är Henrik Tömmernes storspel på backplats. Har han rent av varit SHL:s bästa back så här långt? Han blir i alla fall den första backen som kommer med i Veckans Lag mer än en gång.

Den gångna veckan spelade Tömmernes som vanligt massor. Han bidrog såklart också med poäng, tre stycken för att vara exakt, när segermaskinen Frölunda tog sex ytterligare poäng.

Source: Henrik Tömmernes @ Elite Prospects

Forwards

Jere Innala, Frölunda

Vi fortsätter på Frölundaspåret. Det går liksom inte att undvika att ha med Jere Innala i veckans lag. Stjärnforwarden gjorde 4+1 på veckans två matcher, vilket han var bäst med i ligan. Han gjorde dessutom ett hattrick i Frölundas seger mot Luleå i helgen. Bara det gör honom given i laget.

Men det som framför allt sticker ut med Innalas vecka är faktumet att han gjorde 4+1 och att Frölunda som lag bara gjorde fem mål. Han låg alltså bakom samtliga mål – och gjorde själv 80 procent av dem. När såg vi något liknande senast?

Source: Jere Innala @ Elite Prospects

Oscar Lindberg, Skellefteå (4)

För fjärde gången av sex möjliga tar sig Oscar Lindberg in som center i veckans lag. Succén tar liksom aldrig slut för SHL:s överlägset bästa spelare just nu. Skellefteåcentern fortsätter vräka in poäng i en takt som gör att han trendar mot att krossa alla tiders mål- och poängrekord. Han går fortsatt mot sanslösa 45+45. Hur länge kan han hålla den här produktionen uppe?

Veckan som gick gjorde han 2+1 på två matcher. Han toppar poängligan på 26 poäng. Tvåa och trea, på 19 respektive 17 poäng, är hans kedjekompisar Rickard Hugg och Mikkel Aagaard. Det är faktiskt helt sjukt.

Source: Oscar Lindberg @ Elite Prospects

Leon Bristedt, Rögle

Frågan är om inte Leon Bristedt ändå var veckans bästa spelare. Röglestjärnan har kommit igång rejält och hade gjort mål i tre raka matcher inför helgens möte med HV71 – då han ”bara” gjorde två assist istället. Det blev totalt 2+3 på de två matcherna i veckan. I lagmaskinen Rögle är Bristedt en av de spelare som verkligen sticker ut just nu. Hockeylivet leker för både honom och för laget.

Bristedt var dessutom +7 (!) på de två matcherna. Det ser man inte direkt varje vecka.

Source: Leon Bristedt @ Elite Prospects